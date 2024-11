Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Deixem els panellets i les castanyes enrere per encarar un nou cap de setmana ple de festivals, fires i desenes d'activitats d'oci i cultura. Com cada dijous, us oferim diverses propostes per aprofitar al màxim el divendres, dissabte i diumenge: el World Press Photo 2024, la Festa del Vi Novell de Tarragona o la 19a edició del Memorimage de Reus són alguns dels plans d'oci i cultura.

World Press Photo 2024 al CCCB

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) acull la vintena edició de l'exposició World Press Photo, que es podrà veure des d'aquest divendres fins al 15 de desembre. La mostra reuneix 129 fotografies, majoritàriament capturades el 2023. Enguany hi ha temàtiques com la crisi mediambiental, els incendis a Austràlia o Canadà, la sequera a l'Amazònia o el terratrèmol a Turquia i Síria, els conflictes bèl·lics internacionals a Gaza i Ucraïna, les crisis humanitàries a l'Afganistan o Etiòpia, migracions, desigualtats socials i de gènere o malalties mentals.

Entre el més destacat que es pot veure a l'exposició, hi ha la fotografia de l'any del fotògraf palestí Mohammed Salem. El treball mostra l'horror de la guerra per als civils amb una imatge commovedora sobre les conseqüències del conflicte bèl·lic a la Franja de Gaza.



Podeu visitar la vintena edició del World Press Photo del 8 de novembre al 15 de desembre!



L'exposició és un fotograma de l’estat actual del nostre planeta en termes de mediambient, conflictes, migracions i desigualtat social.



🖇️ https://t.co/Yfbp0zprV4 #WorldPressPhoto2024 pic.twitter.com/WZs9pGNbpw — CCCB (@cececebe) November 7, 2024

Els concerts de Mahan Esfahani i Júlia Colom

Amb motiu de l'exposició Art en pedra, la Fundació Catalunya La Pedrera ha organitzat dos concerts. Aquest dijous a les 21:00 hores al Foyer del Gran Teatre del Liceu tindrà lloc el concert a càrrec de Mahan Esfahani, un dels màxims referents actuals del clavicèmbal. El dissabte serà el torn el concert de Júlia Colom a LÍTHICA, pedreres de s'Hostal (Menorca), que comptarà amb la col·laboració dels músics Martín Leiton (guitarra), Lucia Fumero (teclats), Andreu Moreno (percussió i teclats) i Alba Moreno (veu).



El Museu del Joguet s’endinsa en la història del videojoc

A Catalunya hi havia almenys una desena d'empreses que es dedicaven al videojoc i una d'elles va dissenyar la primera consola catalana l'any 1974, que es va convertir en la primera europea a comercialitzar-se i la segona a nivell mundial. Ara una exposició al Museu del Joguet de Figueres repassa aquestes efemèrides a través de la història del videojoc català des de principis dels anys 70 fins als 90.

En total, s'hi podran veure una quarantena de peces entre els quals hi ha la primera consola, l'Overkal, però també la Palson -imitació del Pong fabricat al Japó-, una vintena de plaques dels principals jocs adaptats i desenvolupats aquí o el primer videojoc català.

19a edició del Memorimag

Aquest cap de setmana Reus (Baix Camp) celebra la 19a edició del Memorimag, un festival especialitzat en imatges d'arxiu. Com a novetat, el festival estrenarà un nou premi amb l'Associació de Documentalistes Audiovisuals d'Espanya (ADAE) per guardonar les sèries o pel·lícules que han fet un millor ús d'imatges d'arxiu.



L'Embutada

Tarragona acull la 8a edició de l'Embutada, la Festa del Vi Novell de Tarragona, una festa que rememora l'antiga tradició tarragonina de pujar al nucli antic a tastar els primers vins de l'any. Classes populars, pescadors, castellers, músics pujaven als més de quaranta cellers que hi havia per compartir un embut de vi que pagava qui l'acabava. Diumenge actuarà Fetus a la plaça del Rei.

Guant, el Festival de Teatre de Titelles de Valls

Aquest cap de setmana se celebra una nova edició del Guant, el Festival de Teatre de Titelles de Valls. Engunay tindrà lloc al Teatre Principal de Valls, el Refugi Antiaeri de la plaça del Blat, l'Espai Robert Gerhard, la Circoteca o la plaça Pere Català Roca. A més de la descentralització de la programació, el Guant 2024 destaca amb una graella que vindrà més farcida que mai de propostes, amb 12 companyies, 17 representacions, 2 tallers, una exposició de titellaires del territori i diverses sessions per a l'alumnat d'escoles i instituts.

🧤 Guant | En Patufet

👦 En Patufet, viurà un dia ple d'emocionants aventures. La botiga de queviures es transforma en diversos escenaris on es desenvolupa la història.



📅 10 de novembre · 11:00 h

📍 Teatre Principal

🎫 Entrades a https://t.co/eOFRYRjITX#guant #culturavalls pic.twitter.com/PGYucpVeiY — Cultura Valls (@CulturaValls) November 4, 2024

43a edició de la Festa de la Ratafia

Santa Coloma de Farners celebra aquest cap de setmana la 43a edició de la Festa de la Ratafia, l'acte que obre la temporada de degustació de la ratafia i celebra l'arribada de la fred. Parades amb productes artesans i de proximitat, activitats relacionades amb el món de la ratafia, concerts, presentacions de nous productes i molts més actes que converteixen la capital de La Selva en epicentre de la ratafia.



Festival MIRA

El recinte firal de Montjuïc de Barcelona acull aquest divendres i dissabte una nova edició del festival MIRA!, la gran cita de les arts digitals, gran fusió de música i arts visuals en directe. La programació musical està formada per 22 artistes que oferiran directes audiovisuals, concerts i sessions de DJ.