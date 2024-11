Coneguda pel seu paisatge envoltat de vinyes, el Priorat, una petita comarca de l'interior de Catalunya, amaga pobles amb un encant únic. Són ideals per passar-hi un cap de setmana i practicar senderisme, escalada o fer cates d'alguns dels vins amb DO Priorat. Si vols allunyar-te de les multituds i desconnectar en un entorn idíl·lic, us proposem set pobles del Priorat amb encant que has de visitar

Escaladei

Un dels pobles amb més encant del Priorat i de Catalunya és Escaladei, per les conegudes ruïnes de la Cartoixa d'Escaladei, el primer monestir cartoixà de la península Ibèrica, fundat al segle XII. Les restes del monestir, envoltades de vinyes i muntanyes, evoquen a un passat viticultor. A més de la visita a la Cartoixa, et recomanem passejar pel poble i gaudir de la bellesa d'aquest indret.



Cornudella de Montsant

La vila de Cornudella de Montsant, situada a 533 metres, és a la falda de la Serra Major de Montsant, al bell mig d'un entorn natural impresionant. El nucli urbà de Cornudella s'ha convertit, en els últims anys, en la segona població en importància de la comarca del Priorat. Destaquen l'edifici del celler cooperatiu, d'estil modernista, construït el 1919, obra de Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí i l'Església Parroquial de Santa Maria, obra renaixentista de Pere Blai.

Panoràmica de Cornudella de Montsant. — Turisme Siurana

Gratallops

Gratallops és un altre dels pobles que has de visitar. És conegut per ser el centre neuràlgic de la producció de vi del Priorat. A més de la seva riquesa vinícola, té un encant especial gràcies als seus carrers empedrats i les seves cases de pedra. El paisatge que envolta el poble, vinyes i més vinyes, fa d'aquest municipi un entorn ideal.



Margalef de Montsant

Margalef de Montsant és un municipi molt petit conegut per ser el destí predilecte d'escaladors d'arreu del món, ja que es troba molt a prop de muntanyes ideals per escalar. Com a lloc d'interès més destacable hi ha l'Ermita de Sant Salvador, l'Església de Sant Miquel Arcàngel (s.XV), l'Embassament de Margalef, el Mas de l'Aragonès, el Racó dels Pèlics, la Cova de la Taverna, la Cova d'en Ximet i la Cova del Miracle, la Vall de les Joveres, la desconeguda Espadelles o el Museu de l'Oli.



La Morera de Montsant

Es tracta d'un dels termes més accidentats geogràficament de la comarca, ja que inclou bona part del massís del Montsant. Són d'interès l'església parroquial, que conserva la porta romànica dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu, i el Mas de Sant Blai, antic convent femení de Bonrepòs, avui dia abandonat. Pel que fa a racons naturals, la Morera és el punt de partida de moltes de les excursions més emblemàtiques a la Serra Major de Montsant pels seus diversos accessos, anomenats graus: grau dels Barrots, grau del Carabassal, grau del Carrasclet, grau de l'Agnet, grau de l'Espinós, grau de la Grallera i grau de Salfores, entre d'altres.



Siurana

Entre la serra de Montsant i les muntanyes de Prades trobem el poble de Siurana, a 737 metres d'altitud i dalt d'una roca calcària. Forma part del municipi de Cornudella de Montsant, i capitanejant el pantà i el riu amb què comparteixen nom. Més enllà dels carrerons, és important descobrir els vestigis de l'ocupació musulmana i la seva història posterior. I és que durant segles va ser defensa de primera línia de l'Islam, gràcies a la seva posició estratègica. El conegut castell de Siurana va ser l'últim bastió musulmà conquistat pels cristians a Catalunya, l'any 1153.



Siurana. — Turisme Siurana

La Vilella Baixa

La Vilella Baixa és un destí perfecte per als amants del senderisme i la natura, ja que es troba als peus del Parc Natural de la Serra de Montsant. Aquest poble té un paisatge arquitectònic únic caracteritzat pels seus ponts i carrers costeruts.