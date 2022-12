Què fer aquest cap de setmana a Catalunya?

Des del poble més petit fins a la ciutat més gran, Catalunya està plena d'activitats a fer cada cap de setmana. Per aprofitar al màxim aquests dos dies, us proposem un llistat amb plans i activitats d'arreu del territori. No us els perdeu!

Museus gratuïts

Com cada primer diumenge de mes, aquest diumenge molts museus d'arreu del territori obriran les portes de forma gratuïta als visitants. Així doncs, és el moment d'aprofitar i gaudir de les exposicions que més us cridin l'atenció. Amb tot, compte! No tots els museus seran gratuïts, així que millor consultar amb antelació.

Entre els que sí que obren diumenge sense cobrar l'entrada s'hi troben el Museu d'Art i el Museu d'Història de Girona. També ho fan el CCCB, el MUHBA i el MNAC de Barcelona, així com el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT).

Patinatge sobre gel

El fred ja ha arribat, i també ho estan fent les pistes de patinatge sobre gel de Nadal! Així que recupereu el vostre equilibri sobre els patins perquè ja aquest cap de setmana hi haurà un munt de pistes arreu de Catalunya: des de Barcelona fins a Lleida, passant Les Gavarres de Tarragona i la Fira de Girona. L'activitat, però, genera crítiques ecologistes pel seu consum energètica i la poca sostenibilitat, un fet que explica l'aparició de pistes de material sintètic, com la del Tibidabo, molt més sostenibles.

Patates braves i cervesa (Barcelona)

Seguim el llistat amb un toc gastronòmic. Fins al diumenge a la Plaça Reial de Barcelona tindrà lloc La Reial et tira la canya, una ruta per 16 bars amb patates braves i cervesa per cinc euros. La ruta comptarà amb la participació d'Ambos Mundos, Les Quinze Nits i Rei de Copes, entre altres.

Cartell de l'esdeveniment.

Nadal a La Pedrera (Barcelona)

A partir del dissabte i fins al 7 de gener, La Pedrera tindrà un pla d'activitats per celebrar Nadal. Així, la visita per l'icònic edifici d'Antoni Gaudí es tenyeix d'esperit nadalenc amb els Christmas Corners, espais que comptaran amb els elements més clàssics de la decoració nadalenca. Alhora, durant el mateix període, La Pedrera inclourà activitats per als més petits de la casa: la caça del Tió. Els nens i nenes podran descobrir l'edifici mentre busquen el Tió amagat.

'Els Llums de Sant Pau' (Barcelona)

Des d'ara mateix i fins al 15 de gener se celebrà la nova edició d'Els Llums de Sant Pau al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona. Enguany, l'espectacle L'Univers de la Llum presenta un lluminós paisatge de conte de fades amb jocs de llums nadalencs, una impressionant flora escenificada i unes creatives figures lumíniques.

Un viatge pel cosmos amb un nou recorregut ampliat que permetrà endinsar-se als misteris de l'espai: galàxies, estrelles i planetes. Un espectacular conjunt lumínic que es convertirà en una experiència plenament immersiva en un espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO.

'La Prèvia del Medieval' (Vic)

En preparació pel Mercat Medieval que se celebrarà a Vic (Osona) el cap de setmana que ve, el municipi ha preparat La Prèvia del Medieval. La proposta tindrà lloc entre l'1 i el 4 de desembre i oferirà un programa d'activitats gratuïtes pensades per al públic local i comarcal amb l'objectiu de descobrir la història i el patrimoni cultural i medieval de la ciutat.

Dins de la trentena d'activitats planificades es destaca una gimcana medieval pels més petits, monòlegs humorístics centrats en l'època medieval, un taller intensiu de cal·ligrafia medieval i experiències gastronòmiques a base de receptes medievals en alguns restaurants de la ciutat.

Fira de Santa Llúcia (Canyelles)

La Fira de Santa Llúcia de Barcelona, que des del 25 de novembre i fins al 23 de desembre es trobarà l'avinguda de la Catedral, és la més famosa amb aquest nom. Tanmateix, no és l'única. El dissabte i el diumenge, entre les 9h i les 21h, tindrà lloc la vintena edició de la Fira de Santa Llúcia de Canyelles (Garraf). Es tracta d'una de les grans cites del calendari festiu del municipi, i compta amb més de 350 parades amb productes típicament nadalencs, pessebres, gastronomia, decoració i jardineria.

A més, el poble també s'omplirà de la màgia de Nadal gràcies a un programa d'activitats que inclou, entre altres, música en directe, visites al Patge Vibó i a la Casa del Pare Nöel, tallers infantils, un Arbre dels Desitjos, cantades de nadales, un Tió Gegant i la tradicional escudella.

Fira del Tió (Solsona)

Entre divendres i diumenge té lloc la vuitena edició de la Fira del Tió a Solsona (Solsonès). El dissabte, però, serà el dia amb més activitats. Entre les 10h i les 20h, els visitants podran gaudir d'un mercat d'artesania, un espai de venda de tions als claustres de la catedral, tallers d'estampació botànica de roba, inflables i una xocolatada.

A més, a les 18h se celebrarà l'acte oficial d'encesa de l'arbre i l'enllumenat nadalenc del municipi. Finalment, diumenge es farà concert solidari a les 12h al teatre comarcal, el qual servirà de cloenda de la fira.