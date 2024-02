Què fer aquest cap de setmana? Vuit plans d'oci i cultura

Encarem l'últim cap de setmana de febrer amb les agendes culturals i d'oci plenes de plans arreu del país. L'exposició 'Stefan Zweig. Autor universal' a l'Ateneu Barcelonès, la gala 'Cultura contra la barbàrie', el festival de cine de no-ficció La Inesperada o els 30 anys del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) són alguns dels plans que et proposem per fer aquest cap de setmana.

'Stefan Zweig. Autor universal' a l'Ateneu Barcelonès

L'Ateneu Barcelonès acull l'exposició Stefan Zweig. Autor universal, que es podrà veure fins al 31 de març. La mostra gira al voltant d'un dels autors en llengua alemanya més llegits del món i la seva missió pacifista no exempta de polèmica. Es tracta d'un viatge al personatge i als escenaris de la seva literatura narrativa universal que dona la volta al planeta. Presentada el setembre de 2022 a la Biblioteca Nacional de Viena i a la Biblioteca Municipal de Salzburg, en motiu del 80è aniversari de la mort de Zweig, la nova versió itinerant de l'exposició arriba a Barcelona carregada de manuscrits originals, cartes, fotografies, fragments de pel·lícules i enregistraments de so.

A través d'aquests materials, el visitant recorre tot el món com Amow (Indonèsia) amb Magallanes. L'home i la seva gesta o Brasil. País de futur però també al passat amb El món d'ahir del desaparegut Imperi dels Habsburg, que Zweig considerava un model global per a la coexistència de diferents pobles. Entre els aspectes més destacats que es poden veure en el recorregut hi ha el fet que Zweig va ser precursor d'una Europa comuna, que anhelava una literatura que transcendís les fronteres de les nacions individuals.

El CCCB celebra els 30 anys

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) celebra 30 anys aquesta cap de setmana. Ho farà amb una programació farcida d'activitats, amb portes obertes, música i instal·lacions, entre divendres i diumenge. Els concerts seran oberts al públic, però amb aforament limitat, mentre la resta d'activitats requereixen inscripció prèvia.

Divendres serà el torn de la Festa <3Or tresor, programada per la DJ Meritxell Soto, que s'iniciarà amb una jam oberta dinamitzada per Opi Melissa. Simultàniament, s'obriran les portes de l'exposició IA: Intel·ligència artificial, sobre la història, el funcionament, les possibilitats creatives i els reptes ètics i legislatius de la IA d'avui.

El plat fort de dissabte serà la inauguració de La conferència infinita i Torn de preguntes, dues instal·lacions artístiques creades pel col·lectiu Estampa a partir de continguts de l'Arxiu del CCCB. El primer dels casos proposa una reflexió sobre el passat, els anys que venen i els papers de les màquines, amb una trentena de noms del món del pensament com Laia Abril, Carlota Subirós, Borja Bagunyà, Mohamad Bitari o Alexandra Laudo.



La Inesperada, festival de cine de no-ficció

Fins al diumenge, la Filmoteca de Catalunya i al Cinema Zumzeig acullen el festival de cinema de no-ficció La Inesperada, que reivindica l'experiència cinematogràfica davant d'internet. És la seva quarta edició i proposa set sessions amb 24 pel·lícules, quatre llargmetratges i 20 curtmetratges. A la programació destaquen, entre altres, el curtmetratge As filhas de fogo del portuguès Pedro Costa, una història sobre tres germanes separades després de l'erupció d'un volcà a Cabo Verde, i el llargmetratge Man in Black de Wang Bang, que segueix la vida del compositor Wang Chilin i les repressions culturals que va patir.

Mercat Figueter de Capellades

Cada segon diumenge de Quaresma, Capellades (Anoia) celebra una nova edició del Mercat Figueter, una fira que compta amb més de 600 anys d'història i que ja és un referent en el calendari festiu i tradicional a la comarca de l'Anoia. La figa (seques), com es pot deduir, és el producte estrella d'aquest mercat.



A banda de la ja tradicional fira comercial, artesana i alimentària, s'han programat una sèrie d'actes per a tots els públics: concerts, exposicions i molt més.

12è FineArt Igualada

Igualada acull aquest cap de setmana i fins al 17 de març la 12a edició del FineArt Igualada, un esdeveniment consolidat com a referent en el món de la imatge, apropant la fotografia i tot allò que l'envolta tant al públic en general, com als aficionats i professionals de la fotografia. Enguany hi haurà 41 exposicions en una quinzena d'espais emblemàtics i singulars d'Igualada.

El sissabte a les 18:00 hores, a L'Escorxador d'Igualada, tindrà lloc la inauguració de l'exposició Alma Gitana, una retrospectiva dels últims 12 anys de feina del fotògraf barceloní Jordi Oliver. La mostra inclou més d'un centenar d'imatges que retraten la música del poble gitano, que uneix països i segles, des de Rajasthan (Índia) fins Andalusia.



'Cultura contra la barbàrie', al Paral·lel 62

Aquest diumenge la sala Paral·lel 62 acull la gala Cultura contra la barbàrie, que reunirà una desena d'artistes per denunciar la situació que pateix Palestina. Queralt Lahoz, Said Muti i Sara Socas són alguns dels artistes que participaran a la gala. Els fons recaptats es destinaran a Gaza Stars Circus School.



25è Aniversari del Teatre de l'Escorxador

Aquest cap de setmana també se celebra un altre aniversari: els 25 anys del Teatre Escorxador de Lleida. Al llarg del dissabte i diumenge s'han programat activitats teatrals per a petits i grans i un vermut popular., que serà diumenge a les 12:00 hores. El dissabte a les 20:00 hores s'ha programat l'obra Pongo, de Judit Martín, Alba Florejachs i Mónica Ballesteros. I diumenge a les 11:00 hores l'obra The Sad-Man Method, de la Cia Carla Sisteré.

Can Framis reuneix en una exposició les obres de Pep Duran

El Museu de Can Framis recull en una exposició quatre dècades de treball de Pep Duran Esteva amb fotocollage. La mostra Papers d'ombra està formada per obres creades amb antics decorats teatrals de paper i de cartró, que tornen a viure a través de la mirada de Duran. La mostra és un dietari personal amb una llarga seqüència de personatges i d'escenes presentats com escenografies que no farà mai o com sets de cinema que no filmarà. Es podrà visitar fins al 26 de maig a l'espai de la Fundació Vila Casas.