Vuit cites culturals variades per aprofitar aquest març arreu de Catalunya

Tot i que les temperatures encara són relativament baixes, a partir del mes de març ja es respira aire de primavera. Aquesta època de l'any comença a animar als ciutadans per a sortir de casa i aprofitar el seu temps d'oci: amb família, amics o en solitari, qualsevol excusa és bona per esbargir-nos una bona estona.

Si tens ganes de culturitzar-te, però no saps com, et proposem fins a vuit opcions per a fer cultura aquest mes de març, així com donar un cop d'ull a altres plans per aquest cap de setmana. Moltes propostes d'aquesta ageda cultural són a Barcelona, però també en trobem en altres localitats com l'Any Guimerà, alguna proposta que és transversal en diversos punts com Dansa Metropolitana o Cap Butaca Buida.

Cap Butaca Buida

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), la Generalitat i Time Out han engegat la iniciativa Cap Butaca Buida, que pretén batre un rècord mundial d'espectadors en teatres en un mateix dia. Serà aquest dissabte 16 quan es vol plantar la primera llavor per la creació del Dia Nacional del Teatre. La proposta vol omplir totes les butaques de les sales adherides al projecte: compta amb més de 25.000 places disponibles d'un total d'almenys 150.000 localitats a tot Catalunya.

A principis de mes, la iniciativa havia venut més del 50% de les localitats disponibles. Els impulsors tenen "bones expectatives" de cara a la celebració de la primera edició, i fan una crida a la ciutadania a ocupar les butaques disponibles dels 145 espais escènics adherits al projecte. Per aquesta jornada es pot escollir un total de 176 obres en cartellera.

Any Guimerà: dues propostes

Per commemorar els 100 anys de la mort d'Àngel Guimerà i amb motiu de l'Any Guimerà, aquest 2024 la Federació d'Ateneus de Catalunya, Apunta Teatre i El Maldà presenten la comèdia He mort el pop. L'obra recull tres de les peces més rellevants de l'autor: Mar i Cel (1888), Maria Rosa (1894) i Terra Baixa (1897) en una desconstrucció de cadascun dels textos amb un tractament de comèdia, en una contemporització dels clàssics. L'obra, que gira per Catalunya, es podrà veure el dia diumenge 17 al Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal.

Una altra proposta en el marc d'aquesta efemèride és Els telèfons de Guimerà, una instal·lació de 12 telèfons on el públic assistent tan sols haurà de despenjar i posar l'orella a l'auricular per tenir accedit a textos d'Àngel Guimerà locutats per diverses actrius. Es pot veure al Museu Àngel Guimerà del Vendrell fins al dia 24, en una acció inscrita també en el Festival En Veu Alta (EVA). Després, començarà la itinerància per diverses poblacions de Catalunya.

Dansa Metropolitana

Una altra de les grans opcions aquest març és Dansa Metropolitana, que desplegarà 270 propostes en més d'un centenar d'espais de dotze municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. El festival es durà a terme durant fins al 24, i enguany posarà l'accent en la dansa urbana, que exercirà de fil conductor de tot el certamen.

La programació inclou 109 espectacles, 28 pel·lícules, 30 activitats paral·leles i 46 d'educatives. Entre els municipis que faran d'escenari per aquesta setena edició del festival hi ha Badalona, Barcelona, Cornellà, El Prat, Esplugues, Granollers, L'Hospitalet, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa i Viladecans.

FLIC Festival

Aquest març també torna el FLIC Festival: cada edició del festival s'aborda el fet literari des de diverses perspectives per tal d'oferir una mirada complementària de la literatura. El festival de literatura i arts infantil i juvenil per a públic familiar arribarà a la Vall de Ribes de Freser (Ripollès) el dia 29 al matí. Abans es podrà gaudir del FLIC Barcelona, concretament els dies 16 i 17 al Disseny Hub.

A la capital barcelonina proposa una programació carregada de diversió, creativitat, art i literatura. "Descobrireu que llegir un llibre significa molt més que obrir-lo i passar les pàgines…", promet l'organització. A través de les 19 activitats trobareu jocs, tallers, instal·lacions, tallers d'il·lustració, narracions en veu alta o espais de lectura, entre altres propostes.

Americana Film Fest

Una altra proposta és l'Americana Film Fest de Barcelona, que celebrarà l'onzena edició fins aquest diumenge dia 10 a les seus habituals dels cinemes Girona, Zumzeig i Phenomena, i ampliant projeccions a l'Espai Texas. El festival oferirà una programació de 37 llargmetratges i 19 curts i ret homenatge al director de fotografia i cineasta Sean Price Williams, amb l'estrena de 'The Sweet East' i una retrospectiva a la Filmoteca de Catalunya.

La principal cita del cinema independent nord-americà acosta a la ciutat les millors propostes en aquest àmbit arribades dels Estats Units. El certamen reuneix una tria de la collita indie de l'any amb altres directors com Kelly Reichardt, Weston Razooli o Frederick Wiseman.

Entrades i abonaments disponibles al nostre web.

'El Messies' al Liceu

Durant aquest mes, entre el dissabte 16 i el dimarts 26, es podrà gaudir de El Messies de Händel com a "viatge espiritual" al Gran Teatre del Liceu. Abans, el dia 14, hi haurà una conferència a càrrec de Rosa Massagué, periodista i crítica musical, entorn d'El Messies, organitzada per l'Associació d'Amics del Liceu. La versió revisada Mozart, amb versiói escénica de la Mozartwoche de Salzburg i dirigida per Robert Wilson, forma part del Barcelona Obertura Spring Festival.

Barcelona Obertura Spring Festival

I precisament aprofitem per parlar de la cinquena edició del festival de música clàssica i lírica: Barcelona Obertura Spring Festival. El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana i l'Auditori impulsen aquesta opció que vol situar Barcelona com a pol de referència mundial de la música clàssica i lírica. Entre el 5 i el 24, es podrà gaudir de 40 concerts amb més de 500 músics als tres escenaris principals. Però també a tots els districtes, gràcies al programa Ciutat de Clàssica (abans conegut com a City+), amb un itinerari de concerts gratuïts en espais inesperats.