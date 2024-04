Què fer aquest cap de setmana? Vuit propostes

Deixem enrere la Setmana Santa per centrar-nos en la pròxima cita cultural destacada del país: Sant Jordi. Les llargues tardes de llum ens conviden a sortir al carrer i començar a notar aquell ambient primaveral que ens recorda que l'estiu està al caure.

Una exposició de l'obra oblidada de la mare d'Antoni Clavé, D'A Film Festival Barcelona i la mostra d'arts escèniques al carrer PrimaverArt del Morell són alguns dels plans que et proposem fer aquest cap de setmana.

L'obra "oblidada" de la mare d'Antoni Clavé a Fundació Palau

La Fundació Palau de Caldes d'Estrac (Maresme) acull fins al setembre la primera exposició retrospectiva dedicada a l'artista Maria Sanmartí, mare del pintor Antoni Clavé. Sanmartí va descobrir la seva vocació fruit de la casualitat, fent un dibuix per al seu net quan eren a l'exili, a Paris, i quan ja havia complert els 60 anys. Va estar en actiu poc més d'una dècada i la seva obra, actualment "oblidada", es caracteritza sobretot per la vivesa dels colors.

Amb una trajectòria artística relativament curta, de 1947 a 1959, Sanmartí va exposar a Barcelona, París o a Bèlgica. El seu entorn -era mare d'Antoni Clavé- i el fet que una dona doscobrís la seva faceta creativa d'una manera tan tardana va afavorir el seu èxit. Amb la seva mort, però, cau del tot en l'oblit. A nivell familiar, a més, la figura consolidada i a la que es van destinar esforços a catalogar era la d'Antoni Clavé. L'obra de la mare, en canvi, va quedar conservada només en l'àmbit familiar.



III Jornades de Cultura menstrual a Amposta

Amposta (Montsià) organitza la 3a Jornades de Cultura Menstrual, per endinsar-se en el coneixement del cicle menstrual i tots els conceptes que se'n deriven i en totes les fases vitals de la dona, des de la menarquia fins a la menopausa. Enguany es realitzaran a l'espai municipal de referència en polítiques de dones, l'Espai Dones, seran del divendres al dilluns i s'han programat tallers, xerrades, activitats de moviment i un club de lectura.

Després de la presentació i benvinguda divendres, a les 17:00 hores hi haurà un taller d'acompanyament a la menarquia per a mares i filles, seguit d'un taller per fer la fada de la primera regla i el primer diagrama menstrual, ambdues activitats a càrrec de Laia Oraá. La jornada de divendres acabarà a les 19:30 hores amb la presentació de l'exposició El fluir de la Diosas i una dinàmica creativa col·lectiva a càrrec de l'artista extremenya Mercedes Ataecina.

PrimaverArt, mostra d'arts escèniques al carrer del Morell

El Morell (Tarragonès) acull la 9a edició del PrimaverArt, la mostra d'arts escèniques a peu de carrer, que torna per omplir places i carrers de propostes culturals de tota mena com circ, teatre, dansa o música. El festival comença aquest dijous amb l'espectacle de dansa La Fàbrica de Talents, ara bé, el gruix d'activitats és durant el cap de setmana. Destaca Absurd, de Circ Vermut; La piedra de madera, de la Cia de Circo EIA; o White Bottom, de la companyia Ramiro Vergaz.



Podfest Roses

Aquest cap de setmana Roses acull la primera edició de Podfest Roses, el primer festival de podcasts en català a la Costa Brava, que reunirà als podcasters més rellevants del país, emmarcat amb diverses propostes d'activitats i música. Un espai de trobada entre creadors i consumidors del format amb pòdcasts en directe i que comptarà amb Que No Surti d'Aquí, conduït per Roger Carandell i Juliana Canet; El Búnquer amb el Jair Domínguez, en Peyu i la Neus Rossell; La Sotana o La Riota amb Marc Sarrats, entre altres.



Festival Internacional de Creativitat, Disseny i Cultura Digital de Barcelona

Aquest cap de setmana el Disseny Hub Barcelona acull l'OFFF, el Festival Internacional de Creativitat, Disseny i Cultura Digital de Barcelona. Durant tres dies Barcelona acollirà talents innovadors de més de 70 artistes i estudis de creació en diverses disciplines. Algunes propostes destacades són la performance musical i pintura en viu del muralista Timothy Goodman o les xerrades en viu del director d'art Stefan Sagmeister amb l'il·lustrador Ben Tallon.

D'A Film Festival Barcelona

Aquest dijous comença el D'A Film Festival Barcelona, quearriba a la 14a edició i ofereix alguns dels títols del millor del cinema independent i d'autor de l'any amb les pel·lícules premiades als grans festivals, com Segundo Premio, d'Isaki Lacuesta, Nina, d'Andrea Jaurrieta, No esperes demasiado del fin del mundo, Radu Jude.

Les projeccions seran al Mooby Aribau, el CCCB, la Filmoteca de Catalunya, el Zumzeig i la Casa Montjuïc. El certamen combinarà una programació d'autors veterans i consagrats amb talents emergents.

Espectacle familiar 'L'Arc de Sant Martí i la Lluna' a Juneda

El Teatre Foment de Juneda (Garrigues) acull l'espectacle familiar L'Arc de Sant Martí i la Lluna a càrrec de la companyia La Mà de l'Artista, una faula sobre la importància de valorar la pròpia identitat. Titelles de mitjà i gran format amb la música en directe del gran Xavi Lozano.

Espectacle 'Amb veu de Gea' a Alcover

El Convent de les Arts d'Alcover (Alt Camp) acull aquest diumenge a les 19:00 hores l'espectacle Amb veu de Gea, a càrrec de Xhoros!, un projecte coral. L'acte fa un recorregut a través de les maneres com diferents compositors han utilitzat el format coral de veus femenines per a transmetre el seu art.

També és un taller on, a partir d'arranjaments per a veus femenines realitzats expressament per a l'ocasió, explorem com haurien pogut sonar diferents obres, originàriament compostes per a cor mixte. Des de compositores com ara Hildegard von Bingen fins a Ola Gjeilo els espectadors descobriran la veu femenina en totes les possibles combinacions corals en diferents èpoques de la història de la música.