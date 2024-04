El finançament i les aliances postelectorals marquen el creuament de retrets de la primera jornada de la campanya electoral

La primera jornada de campanya a Catalunya de les eleccions del 12 de maig ha quedat marcada per la presentació del sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que consolida i amplia el lideratge electoral del PSC, i situa ERC en segon lloc en dura pugna amb Junts. Això ha donat peu a les primeres escaramusses sobre aliances postelectorals. En un dels múltiples debats electorals programats aquests dies, la pressió del candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha portat el presidenciable socialista, Salvador Illa, a descartar un acord amb el PP per arribar a la presidència, encara que n'ha exceptuat acords puntuals en alguns temes.

Illa a Aragonès: "Si vostè fa referència a si jo faré govern amb els vots del PP, la resposta és que no"

En resposta a la pregunta directa d'Aragonès, Illa ha "descartat" explícitament "ser president de la Generalitat de Catalunya" amb els vots del PP, però "no descarta" assolir "acords puntuals" amb el PP en qüestions com, per exemple, el pacte per la llengua. "Si vostè fa referència a si jo faré govern amb els vots del PP, la resposta és que no", ha sentenciat després d'assegurar que la seva preferència són acords amb "formacions socialdemòcrates", en referència a ERC i als comuns.

Puigdemont: "Si l'Estat no paga nosaltres tampoc"

La jornada d'arrencada de la campanya electoral també ha deixat la presentació d'alguns programes electorals encara pendents de conèixer-se. I propostes diverses. Junts n'ha estat un i el candidat Carles Puigdemont ha volgut contrarestar les crítiques a un excessiu personalisme i falta de contingut de la seva campanya proposant diversos punts.

Puigdemont: "Proposem la cancel·lació del deute amb l'Estat. Els diners que es deixen d'invertir a Catalunya els descomptarem. Si l'Estat deixa de pagar nosaltres deixarem de pagar"

Puigdemont ha presentat un paquet de mesures per als primers 100 dies si és elegit president de la Generalitat. D'una banda, el candidat de Junts s'ha compromès a "elaborar una proposta de cancel·lació del deute públic de la Generalitat a les mans de l'Estat a compte de les inversions pressupostades i no executades, i establir un mecanisme anual de compensació per a futurs exercicis". Puigdemont ho ha exemplificat de la manera següent: "Proposem la cancel·lació del deute amb l'Estat. Els diners que es deixen d'invertir a Catalunya els descomptarem. Si l'Estat deixa de pagar nosaltres deixarem de pagar".

Retrets d'ERC a Junts per copiar-los les propostes

El candidat de Junts també ha condicionat els pressupostos de l'Estat a una modificació de la LOFCA que exclogui Catalunya del sistema comú i se cedeixin el 100% de tots els tributs. Una idea que el candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha contestat amb un irònic "benvinguts al club" retraient a Junts que, davant de la falta de propostes, copiïn les dels republicans. "Veurem les pròximes hores quines propostes més assumeixen", ha reblat el republicà. Puigdemont també ha confrontat amb l'Estat assegurant que "no es pot governar bé si les infraestructures claus estan decidides directament i només des de Madrid", i alhora ha expressat la voluntat d'"assumir la màxima responsabilitat i ser nosaltres els qui gestionem la immigració".

Aragonès sobre Junts: "Benvinguts al club. Veurem les pròximes hores quines propostes més assumeixen"

Per la seva banda, Aragonès no ha volgut entrar al debat sobre les aliances postelectorals tot i que molt probablement Esquerra pot ser el partit decisiu per a la formació del nou Govern, amb Illa o Puigdemont al capdavant, en cas que els republicans perdin la presidència. Però el candidat d'Esquerra sí que ha volgut fixar els eixos i "línies vermelles" que situarà per buscar suports després 12-M si té opcions de ser investit, un altre cop, president de la Generalitat. Els tres àmbits són, per una banda, establir les bases aquesta legislatura d‟un referèndum acordat amb l‟Estat per resoldre el conflicte polític. En segon lloc, un finançament singular que "permeti acabar amb l'espoli fiscal". I, per últim, reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana.

Aragonès ha centrat el missatge aquest divendres en el referèndum, recuperant la seva proposta de l'Acord de Claredat: "Per guanyar [el referèndum d'autodeterminació] necessitem tenir el suport internacional que hem estat treballant, i comptar amb una força social interna, de la ciutadania organitzada, els agents econòmics i el moviment social. Per això ja vam proposar un Acord de Claredat, hem demostrat que sabem organitzar-ho".

També des del PP, Alejandro Fernández ha dit que els populars volen treballar per millorar el finançament català, i ha recordat que dels tres acords de sistema de finançament autonòmic que s'han signat amb l'Estat al llarg dels anys, dos han estat amb governs liderats pels populars. Fernández ha defensat el PP com un partit que "arriba a acords", però demana respecte per part dels independentistes.

Albiach: "Ni un plebiscit sobre Puigdemont, ni sobre Sánchez"

Comuns Sumar és un altre dels partits que ha aprofitat la jornada inaugural de la campanya per presentar el programa electoral. El programa dels comuns per a les properes eleccions posa l'èmfasi en "l'accés a l'habitatge, recuperar i blindar la sanitat i l'educació públiques, la planificació per fer front a la sequera, garantir una transició ecològica i econòmica mitjançant la reindustrialització verda i justa, desenvolupar l'agenda feminista com a motor de transformació social a Catalunya, així com la consecució de més autogovern, amb un finançament just i el reconeixement de Catalunya com a nació".

Albiach: "Aquestes eleccions no són un plebiscit sobre si torna Puigdemont o no, però tampoc sobre Pedro Sánchez"

D'altra banda, la candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha advertit aquest divendres que les eleccions del 12 de maig "no són un plebiscit sobre si torna Puigdemont o no, però tampoc sobre Pedro Sánchez".

I, finalment, la CUP ha posat l'accent feminista de la jornada amb un acte centrat en les mesures relacionades amb les qüestions de gènere. La CUP defensa que el feminisme és "més vigent que mai" i lamenta que l'extrema dreta vulgui "desviar el focus". "Estem enmig d'una ofensiva reaccionària, masclista i retrògrada que intenta que tot el que s'ha aconseguit amb la lluita feminista retrocedeixi", ha dit la cap de llista dels anticapitalistes, Laia Estrada. "No estem disposades a retrocedir", va afegir. Per això, la CUP ha situat com a "claus" les propostes per "enfortir" els serveis públics, sobretot la sanitat; el dret a l'habitatge i la renda bàsica universal.