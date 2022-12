La Fiscalia estudiarà el sorteig d'una prostituta per militars de la caserna del Bruc amb motiu de la Puríssima

Una setantena de militars de la caserna del Bruc de Barcelona han organitzat un sorteig d'una prostituta amb motiu de la Puríssima. Tal com ha avançat el diari Ara, una setantena d'efectius formen part d'un xat on s'ofereixen participacions per passar l'estona amb una "dama de companyia" per recaptar diners per les festes. El diari apunta que en aquest grup no hi ha capitans ni sergents, però sí comandaments.

Segons EuropaPress, en aquest xat s'haurien enviat missatges on es desqualifica i es vexa la noia amb comentaris masclistes. També s'haurien compartit imatges de la prostituta i els serveis que oferia. Fonts militars han assegurat que no tenen constància de què s'hagin produït aquests fets, "ja que les converses no han tingut lloc en cap xat oficial de la unitat".

Amb tot, les mateixes fonts han assegurat que informaran la Fiscalia davant la possibilitat que s'hagi fet servir un grup de Whatsapp particular on "suposadament participen militars de forma presumptament atemptatòria contra els valors de la institució". A més, fonts de l'Oficina de Comunicació han dit que en cas de confirmar-se l'existència de les converses també es farà una investigació interna.

Segons ha explicat l'Ara, el cas s'ha arribat a saber gràcies a un dels integrants del grup que, davant la situació, va decidir explicar el cas. El diari també ha pogut parlar amb altres militars que van confirmar l'existència de la proposta. Aquests militars també han assegurat que els que promouen la prostitució no són majoria, però que hi ha massa silenci de la resta d'integrants per por a ser assenyalat per la resta.



Colau demana una investigació i que es depurin responsabilitats

Davant l'escàndol, les reaccions no s'han fet esperar. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat a l'Estat una investigació urgent i que es depurin responsabilitats. En un missatge a les xarxes socials, Colau ha expressat la seva "indignació" per aquests fets com a dona i alcaldessa d'una ciutat "orgullosament feminista".

Ha afegit que fa falta un "canvi profund" a nivell educatiu, amb formacions regulars i amb reglaments actualitzats perquè aquest tipus d'actituds "no tinguin cabuda" a cap institució pública, ja que ha insistit que el mínim exigible és que es respectin els valors democràtics.