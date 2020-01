La Fiscalia s'acarnissa amb Cuixart i li nega un permís de 72 hores per "falta de penediment"

La fiscalia s'ha oposat a la concessió d'un permís penitenciari de 72 hores per a Jordi Cuixart perquè el considera "prematur" i per "manca de penediment" del president d'Òmnium. El ministeri públic argumenta que atorgar permisos "excessivament anticipats" no compleixen amb l'efecte "d'intimidació al conjunt de la societat" i al propi condemnat per dissuadir-los de cometre "delictes greus, com és aquest cas". La fiscalia també remarca que Cuixart "no ha fet cap programa de tractament". La junta de tractament de Lledoners va acordar el 24 de gener un permís de 72 hores per a Cuixart que haurà de ratificar el jutjat de vigilància penitència. Cuixart ja va gaudir d'un permís de 48 hores aprovat pel Servei de Classificació de la Generalitat.



En el seu escrit, la Fiscalia de Barcelona rebutja que es concedeixi aquest permís a Cuixart perquè creu que seria "prematur", a causa de l'escàs temps de compliment en relació a la pena de 9 anys per sedició que li va imposar el Suprem.

També ho considera "injustificat", per la falta d'assumpció dels fets delictius i l'absència de penediment, i "improcedent", ja que no ha seguit cap programa de tractament que permeti entendre que ja ha estat "reeducat". Per al ministeri públic resulten "definitives" a l'hora d'oposar-se a aquest permís les manifestacions de Cuixart, tant en el seu torn d'última paraula en el judici en el Suprem com les que recull l'informe del psicòleg de la presó, en el sentit que "ho tornaria a fer".



A més, la Fiscalia ressalta que Cuixart ha publicat des de la presó un llibre titulat "Ho tornarem a fer", "la qual cosa posa en evidència, sense perjudici de la seva llibertat d'expressió, el seu posicionament en relació al delicte pel qual ha estat condemnat". "És evident que en cap cas es concediria un permís a un intern que en relació al delicte comès manifestés que ho tornaria a fer en les mateixes condicions i per les mateixes vies, màxim tenint en compte la gravetat del delicte i de la pena, de 9 anys de presó, pròpia de tipologies delictives com ara l'homicidi, agressió sexual amb penetració o salut pública", apunta la Fiscalia.

Només per les vies que marca la "generosa" Constitució

En el seu escrit, el fiscal marca les pautes perquè Cuixart pugui gaudir d'un permís de més de 48 hores: és "indispensable" una bona evolució en el seu tractament, que no s'aconseguirà, adverteix, fins a la realització i favorable valoració d'un programa específic d'acord amb el delicte de sedició.



I tot això, insisteix el ministeri públic, perquè el líder d'Òmnium pugui comprendre que "per a aconseguir les finalitats que pretén, legítimes en la generosa Constitució espanyola", no hi ha una altra via que la de la modificació legislativa per les vies legals i que les lleis, especialment el Codi Penal, "s'han de complir per tots els ciutadans".

Cuixart va ser el primer dels presos polítics independentistes -condemnats pel Suprem després del judici a la cúpula del procés- a gaudir, el 16 de gener passat, d'un permís penitenciari de dos dies -que només requereix el vistiplau dels serveis de classificació de la Generalitat-, una vegada ja havia complert una quarta part de la pena. Un cop gaudit d'aquest permís, la Junta de Tractament de la presó de Lledoners va proposar concedir una altra sortida a Cuixart, de 72 hores, per la qual cosa en aquest cas ha de ser ratificat pel jutjat de vigilància penitenciària.



És en aquest context que la Fiscalia ha remès avui al jutjat de vigilància penitenciària el seu escrit en què s'oposa a què es concedeixi aquest permís de 72 hores a Cuixart, ja que el ministeri públic considera que no ha admès una "veritable assumpció delictiva", element "imprescindible" per a poder gaudir de sortides. Segons la Fiscalia, Cuixart "no manté una adequada percepció de la gravetat dels fets comesos", per la qual cosa no s'ha produït "cap canvi que evidenciï que està penedit de l'ocorregut", davant la qual cosa no es pot constatar "una adequada evolució i estabilitat" en el seu tractament.



A les xarxes socials s'ha disparat una allau de crítiques cap a la decisió de la Fiscalia, encapçalades per la piulada del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, que ha assegurat: "L’Estat manté la via repressiva i l’ús de la justícia per fer venjança. Segons la fiscalia en Jordi Cuixart no s’ha penedit. De què? De defensar drets i l’autodeterminació? No hi renunciarem mai. Que es penedeixen ells de la violència i la repressió!"