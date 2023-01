El fons voltor Azora, condemnat per imposar clàusules "abusives i fradulentes" a una llogatera de Granollers

Bones notícies pels llogaters, sotmesos a uns preus en màxims històrics a Catalunya: un jutjat ha condemnat el fons voltor Azora per imposar clàusules "abusives" a una inquilina. És la primera sentència que ho fa i això podria sentar un precedent davant d'aquesta pràctica habitual tant per part d'empreses com de particulars. N'ha informat el Sindicat de Llogateres, qui juntament amb el Col·lectiu Ronda va portar Azora als tribunals pel cas de la Silvia, una veïna de Granollers a qui Azora volia pujar el lloguer un 30% a meitat del contracte.

La sentència considera "abusives i fradulentes" nou de les 10 clàusules denunciades

L'organització ha aplaudit la sentència, que considera "abusives i fradulentes" nou de les 10 clàusules denunciades. "Aquest és un precedent inèdit a l'Estat espanyol atès que és el primer judici contra la inclusió de clàusules abusives en els contractes de lloguer i, per tant, obre les portes a canviar el futur de milers de persones que viuen de lloguer i hi estan afectades", han afirmat en un comunicat.



El Sindicat i el Col·lectiu Ronda faran una roda de premsa aquest dimarts per donar més detalls d'aquesta resolució contra el tercer fons voltor més gran de l'Estat, que juntament amb altres firmes conforma un entramat empresarial que té 13.000 pisos a tot l'Estat.

Un contracte "totalment desequilibrat" entre arrendador i arrendatari

La demanda s'havia interposat el 2020 però el judici no es va celebrar fins a finals de novembre de l'any passat, en un procés dilatat per la pandèmia. Silvia Torres va decidir denunciar el fons després de signar un contracte de lloguer "totalment desequilibrat" pel que fa a les obligacions d'arrendador i arrendatari que li imposava, entre d'altres, una pujada del 30% a la meitat del període.



El document imposava altres mesures, com que l'inquilí hagués d'assumir l'assegurança d'impagament o la possibilitat que la propietat es quedés la fiança en marxar, així com el cobrament d'una penalització alta per la demora en el retorn de les claus.

"Es tracta de clàusules que poden ser nul·les, i succeeix en major mesura en fons voltor perquè no hi ha capacitat de negociació", sostenia Montse Serrano, advocada de Col·lectiu Ronda, en una entrevista amb Públic. "No vaig tenir opció de negociar res ni parlar amb cap interlocutor", confirmava la Silvia.



Es tracta d'unes pràctiques que normalment no es denuncien pels costos que suposa, a diferents nivells, i el sector immobiliari ho sap: "Si són abusos que no tenen gran rellevància econòmica, pensen que hi haurà arrendataris que no ho tiraran per la via judicial", afirmava Serrano. Això fa que se segueixin aplicant: "Animem que es denunciïn aquestes pràctiques perquè és la manera d'erradicar-les".