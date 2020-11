Forcadell considera que les eleccions ja s'haurien d'haver celebrat

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell veu el Govern en situació de "desgast i descrèdit" perquè porta una "càrrega brutal de repressió i per la situació de pandèmia". En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Forcadell ha considerat que ja s'haurien d'haver celebrat eleccions a Catalunya i ha afegit que s'ha de fer el possible perquè es puguin celebrar. "El país ho necessita", ha conclòs. D'altra banda, ha augurat que no podrà passar Nadal a casa perquè creu que el Tribunal Suprem li tombarà el tercer grau i haurà de tornar a passar 24 hores a la presó. Preguntada per l'indult o la reforma del delicte de sedició, ha dit que "si hi hagués voluntat política, s'hauria pogut fer molt abans".

Forcadell veu una situació "molt difícil" de cara a les eleccions previstes per al 14 de febrer no tant per la divisió de l'independentisme sinó més per la situació de pandèmia i la crisi econòmica. "Vist en perspectiva les eleccions ja s'haurien hagut de fer. Aquest govern està en circumstàncies excepcionals", ha defensat Forcadell tot recordant que el gener passat el mateix Torra va dir que el Govern estava desgastat.

Segons l'expresidenta, l'actual Govern està en situació de "desavantatge" amb relació a altres governs. Forcadell, però, no ho ha atribuït a una manca de lideratges, ja que, segons l'expresidenta de la cambra, hi ha consellers que ho fan bé. Tot i això ha admès que el fet que no hi hagi president de la Generalitat per la "repressió" encara agreuja més aquesta situació. També ha lloat la figura del candidat d'ERC a les eleccions, Pere Aragonès, i l'ha qualificat de persona honesta, bona persona, preparat i amb experiència de Govern: "Una persona vàlida per sortir d'aquesta crisi tan greu", ha resumit.

Preguntada per si farà campanya electoral, ha respost que el 14 de febrer "està molt lluny" i que en les seves condicions no sap ni on estarà aquesta setmana. De totes maneres, ha augurat que per aquestes dates estarà a la presó. Pel que fa a l'objectiu de l'independentisme de superar el 50% dels vots a les eleccions, Forcadell ha considerat que seria bo per a Catalunya per "reforçar-se com a país", tot i que creu que la força per negociar un referèndum davant del Govern espanyol no canviarà encara que s'aconsegueixi un 2% amunt o avall.