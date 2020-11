El jutge rebutja la suspensió cautelar del tercer grau de Bassa i Forcadell

El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya ha desestimat la petició de la Fiscalia de suspendre el tercer grau de Carme Forcadell i Dolors Bassa. Així doncs, manté el règim penitenciari que l'expresidenta del Parlament i l'exconsellera de Treball i Afers Socials tenen actualment i que el ministeri públic havia demanat suspendre cautelarment aquest dilluns en dos recursos d'apel·lació davant del Tribunal Suprem. Aquest tribunal serà qui decideixi sobre el fons de la qüestió, però la possible suspensió l'ha de dictaminar el jutjat de vigilància penitenciària.



Tot i que el jutjat ja va ratificar la setmana passada el tercer grau per Forcadell i Bassa, el ministeri públic insisteix en la gravetat dels delictes comesos i la importància de les penes de presó. També destaca que les internes segueixen sense considerar que els fets pels quals van ser condemnades siguin constitutius de delicte.



La decisió de mantenir aquest règim suposa un criteri diferent respecte el del jutjat de vigilància penitenciària que resol els recursos sobre els set presos de Lledoners, que va suspendre cautelarment el tercer grau quan la Fiscalia hi va recórrer en contra. Aquest magistrat considera que el tercer grau es manté vigent.



Forcadell ha expressat en un tuit "alegria immensa" per la decisió, a la vegada que "molta tristesa" pels altres presos polítics, en segon grau fins que el Suprem resolgui sobre la qüestió. Bassa també ha comentat la resolució i ha dit que "demostra una vegada més la set de venjança de la Fiscalia i la voluntat d'acarnissament vers nosaltres". L'exconsellera ha afegit: "Seguim complint una condemna injusta i seguim amb les conviccions fermes".

Amnistia torna a demanar l'alliberament de Cuixart i Sànchez

D'altra banda, Amnistia Internacional ha tornat a demanar l'alliberament del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, així com l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, quan fa més de tres anys del seu empresonament. El director de l'ONG a l'Estat, Esteban Beltrán, va visitar els presos fa uns dies: "Els tres poders de l'Estat (executiu, legislatiu i judicial) poden resoldre aquesta injustícia".