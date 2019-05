La tarda de l'1 de maig ha estat marcada per diverses manifestacions amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors. Unes 700 persones han participat de la marxa convocada per la plataforma Alcem-nos, formada per l'ANC i el sindicat independentista Intersindical-CSC, entre d'altres organitzacions, amb el lema "Alcem-nos per la República dels drets socials". La manifestació ha iniciat passades les 18.00 h de la tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona, recorrent la Via Laietana fins a desviar-se cap al carrer Jaume I per dirigir-se a la plaça Sant Jaume.



A la capçalera, hi ha participat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, a més de representants de les 25 organitzacions d'àmbit sindical i independentista que han mostrat el seu suport a la convocatòria, com ara la CUP, ERC, Poble Lliure, Súmate, Comunistes de Catalunya o Élite Taxi, entre d'altres. També s'han vist representants polítics com les membres de JxCat Aurora Madaula i Anna Tarrés o d'ERC, Jordi Albert i Marta Rosique.



En declaracions a mitjans, Paluzié ha advocat per "enfortir els sindicats nacionals" i ha demanat la participació en la manifestació d'aquest divendres, convocada per l'ANC, Òmnium, JxCat, ERC i la CUP per demanar que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, a l'exili, puguin presentar-se a les eleccions europees. Per la seva banda, Sastre ha demanat derogar les reformes laborals, equiparar les pensions al cost de vida, crear una banca pública i prohibir les portes giratòries.



IAC i l'Esquerra Independentista, al Poble Sec

Paral·lelament, el sindicat educatiu IAC i l'independentista COS, l'Esquerra Independentista i altres col·lectius laborals i socials com Las Kellys, el Sindicat de Llogaters o la Plataforma Cap Nord Raval Digne, han convocat una altra manifestació al barri del Poble Sec de Barcelona. La marxa ha arrencat a les Tres Xemeneies de l'avinguda del Paral·lel amb el lema "Lluitem pels drets i llibertats".



La marxa ha finalitzat a la plaça dels Àngels del barri del Raval, just davant la Capella de la Misericòrdia, l'espai en discòrdia entre els moviments socials del barri i el MACBA per la ubicació del futur nou CAP.



Plaça dels Àngels plena!!

Aquest mateix dimecres, també al barri del Raval, s'han ocupat dos edificis per destinar-los a habitatge coincidint amb les mobilitzacions.

Fort dispositiu policial a la manifestació anarquista

Hi ha hagut una tercera convocatòria a la capital catalana. Diverses organitzacions anarquistes han convocat a la plaça dels Països Catalans, al barri de Sants. Quan tot just es començaven a aplegar manifestants a les 18.30 h, un ampli desplegament policial ha encapsulat alguns dels participats i els ha identificat.



Centenars de persones han respost a la crida de la CGT, la CNT, Batzac, Acció Llibertària de Sants i altres organitzacions del mateix símbol, i han recorregut els carrers adjacents a l'antiga presó de La Model, on els concentrats han cridat consignes en contra de les presons i han demanat el tancament dels CIEs, la fi de "les tortures", de la dispersió de presos o un servei mèdic al marge del funcionariat de les presons.



Amb aquestes reivindicacions, els sindicats convocants han anunciat l'inici de la vaga de fam en l'àmbit estatal que inicia aquest dimecres i S'allargarà fins al 15 de maig. Fonts de la CGT asseguren que la vaga implica a X presos de X institucions penitenciàries.