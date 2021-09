El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusat l'Estat de "boicotejar" l'ampliació sostenible de l'aeroport del Prat. "No triarem entre inversió i patrimoni natural", ha advertit en una compareixença a Palau davant els mitjans aquest dijous. L'endemà que el Govern espanyol anunciés que atura la inversió al Prat per manca de consens amb l'executiu català, Aragonès ha assegurat que la Generalitat no havia acordat pas amb la Moncloa ni amb Aena expandir l'aeroport cap a l'est, i afectar així l'espai natural de la Ricarda.



El president ha constatat que la paralització de la inversió és una "maniobra de pressió i una operació de xantatge" de Madrid: "Ens volen posar entre l'espasa i la paret: 'O accepteu la nostra proposta o res'. No ho acceptarem", ha afirmat. Amb tot, Aragonès no ha donat per perduda la inversió de l'Estat al Prat, si bé ha exigit que la solució compti amb el "consens" de totes les parts implicades. El president ha estat clar en afirmar que caldrà més marge per un possible acord: "Cal prendre les decisions bé. I si es tarda més temps, doncs es tarda més temps", ha subratllat.



El cap del Govern ha rebutjat així la "maniobra de pressió" de la Moncloa i ha reclamat temps per negociar l'ampliació de l'aeroport amb propostes que garanteixin "l'equilibri ambiental". "No hi renunciem", ha insistit Aragonès, que en diverses ocasions ha recordat que l'acord del Govern amb l'Estat passava per detallar al Pla Director -i no al DORA- el creixement de l'aeroport. "Han volgut imposar la destrucció de la Ricarda", ha denunciat el president, que no renuncia encara a rebre els diners de l'Estat per ampliar l'aeroport.



En aquesta línia, el president de la Generalitat ha explicat que l'executiu havia demanat aplicar canvis al DORA d'AENA, però no pas en l'acord del 2 d'agost. Aquell dia el Govern i Madrid van consensuar que l'aval català a l'acord sobre el Prat passava perquè la discussió es fes al Pla Director: "Que no manipulin des de l'Estat", ha exclamat Aragonès. Així mateix, el president ha tornat a reclamar que el Prat es gestioni des de Catalunya.

Crítiques de Puigneró a ERC

Dins el Govern català, però, el malestar no és unicament amb el seu homòleg estatal, sinó també intern, com ha posat de manifest el vicepresident i dirigent de JxCat, Jordi Puigneró, que ha assegurat que les declaracions de la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, i altres membres del partit sobre l'ampliació de l'aeroport i la seva participació a la manifestació en contra del projecte "no ajuden" però "no poden ser una excusa" pel Govern espanyol per retirar la inversió de 1.700 milions d'euros pactada a l'agost.



En entrevistes radiofòniques, Puigneró ha demanat "responsabilitat" i "seriositat" a "tothom" davant d'una inversió de gran envergadura que considera cabdal pel país. "Estic obert a continuar parlant de l'acord, continua pensant que era un bon acord", ha defensat, assegurant que el Govern "no s'ha mogut ni un mil·límetre" del pactat.

El Govern espanyol ataca Aragonès

La portaveu del Govern espanyol i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha rebutjat les crítiques del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha acusat l'Estat d'haver fet "xantatge" al Govern amb l'ampliació del Prat. Segons Rodríguez les crítiques són fruit que que Aragonès "no és capaç d'explicar com ha deixat escapar una inversió de 1.700 milions d'euros per a la seva terra". El president de l'empresa pública Aena, el socialista Maurici Lucena, ha assegurat aquest dijous que la inversió no es portarà a terme en els propers cinc anys, moment en què potser se'n podrà tornar a parlar.



En declaracions als mitjans, Rodríguez ha afirmat que a l'executiu espanyol "no ens ha agradat haver d'adoptar aquesta decisió que deriva del fet que no hi ha hagut un suport clau per part de la Generalitat a un projecte transformador de país i de Catalunya i generador d'ocupació en un marc de desenvolupament sostenible".