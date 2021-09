La notícia a l’agost de l’ampliació de l’aeroport del Prat ha causat, com és sabut, consternació entre els moviments socials i ecologistes, que no van tardar en denunciar el seu impacte ecològic i social i anunciar mobilitzacions. Aquest dimarts s’ha presentat al Col·legi de Periodistes de Barcelona la convocatòria de la manifestació de protesta del proper 19 de setembre, en la qual es demanarà l’aturada del projecte i que els seus organitzadors esperen que sigui massiva.



La manifestació, com ha explicat María García, del col·lectiu Zeroport, no serà una acció aïllada: anirà acompanyada d’una pàgina web que recollirà tota la informació sobre la campanya i les concentracions a altres punts de l’Estat, com Madrid i Palma, per aturar les ampliacions d’altres aeroports. Una mesura del Govern espanyol que ha emmarcat en un "model en crisi", basat en un "creixement inviable, insostenible i injust" en un context "d’emergència climàtica" i "amb enormes impactes en la població i el medi ambient".



García ha denunciat que amb l’ampliació Aena no busca res més que "resoldre els seus problemes comptables", atès que abans de la Covid-19 "ja tenia la meitat dels seus aeroports infrautilitzats". Per tant, la manifestació també va encaminada a "evitar que se socialitzin les seves pèrdues a la població" i es destinin aquests recursos als serveis públics per preparar-se per a "altres crisis que vindran". La coordinadora del col·lectiu Zeroport ha criticat que "no s’ha presentat cap justificació tècnica ni pressupostària" d'aquest projecte, mentre que "en altres països s’estan tres anys per debatre una ampliació com aquesta".

María Marcet, de la Xarxa per la Justícia Climàtica, i Joana Gelabert, de l’organització Ni un pam de terra, han posat l’accent en la pressió ecològica que suposaria l’aeroport sobre els aqüífers del delta. Segons ha explicat Marcet, l’ampliació augmentaria un 33% les emissions i va, en conseqüència, en contra dels compromisos assumits per la pròpia Generalitat anteriorment en matèria d'emergència climàtica. Més gent significa més pressió sobre els recursos naturals. "Sembla com si el projecte l'hagués redactat un economista davant d'un ordinador, sense parlar amb ambientòlegs ni amb gent sobre el terreny", ha ironitzat.

"El problema és el model"

Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogaters, ha enfocat la protesta des de la dimensió social. "El problema és el model", ha dit Arcarazo, "del model de mobilitat, ambiental i econòmic". Un model, ha afegit, "basat en el turisme massiu": "Portem tot l’any escoltant que no podem seguir apostant per aquest monocultiu que és el turisme i de cop rebem la notícia d’ampliar l’aeroport".



Si Marcet i Gelabert han parlat d’una crisi ecològica, Arcarazo ho ha fet "d’una emergència habitacional". Ho ha fet aportant dades: "El 82% dels turistes que venen a Barcelona ho fan amb avió", per la qual cosa, ampliar l’aeroport significa "seguir apostant pel turisme". "Portar vint milions de turistes més en cap cas millorarà la vida dels catalans", ha reblat l'activista. I per recordar quins efectes ha tingut aquest model fins ara, ha esmentat com a la capital catalana "han desembarcat centenars de fons d’inversió, el preu dels lloguers s’ha disparat, i la meitat de les mudances són forçoses, és a dir, són desnonaments camuflats, de gent que no pot seguir pagant el seu lloguer".



"Fer venir més turistes a Barcelona expulsa als seus ciutadans", ha sentenciat Arcarazo. Avançant-se als arguments plantejats pels defensors del projecte, com que l’ampliació de l’aeroport crearà nous llocs de treball i millorarà els existents a la ciutat, dinamitzant-la, ha dit que "ja hem vist abans que no funciona: les feines [que projectes com l’aeroport genera] són precàries i de baixa qualitat". Amb l'ampliació "només guanyen pocs, els accionistes d’Aena, i qui perden són els habitants de Barcelona, els treballadors i el medi ambient", ha conclós.

La manifestació del 19 de setembre –"estàtica", respectant les regles per la Covid-19– consistirà en tres blocs –justícia climàtica i ambiental, vides dignes i defensa del territori- i al final es presentaran les cinc demandes de les organitzacions convocants: paralització definitiva de l’ampliació de l’aeroport; redimensionament d’Aena; compensació per les anteriors ampliacions; expropiació de terres per protegir el delta del Llobregat; i canvis en les polítiques econòmiques i mediambientals.



La filòsofa Marina Garcés llegirà un discurs al que seguiran parlaments de representants de les diverses organitzacions socials i ecològiques d’arreu del territori que hi participaran. García també ha anunciat que es portarà el cas al Parlament Europeu, denunciant que ni la Generalitat ni el govern espanyol estan complint amb els compromisos climàtics ni s’ha presentat cap justificació tècnica. "No pararem en aquesta lluita", ha promès.