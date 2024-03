Gairebé 65.000 persones passen cada dia per les biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona

Les biblioteques de la Diputació de Barcelona reben cada dia la visita de 64.440 persones que s'emporten gairebé 43.000 documents, segons les dades publicades aquest dilluns. Durant el 2023, aquests equipaments culturals van tenir un prop de 16,7 milions d'usuaris, el que significa un 24% més que l'any anterior. D'altra banda, en els punts d'aquesta Xarxa de Biblioteques Municipals es van fer gairebé 11,9 préstecs, un 10% més que el 2022.

Més enllà del préstec i l'estudi, en el marc d'aquest servei s'ofereixen cada dia més de 150 activitats adreçades a tots els públics. D'altra banda, cada dia més de 60 escoles visiten una de les biblioteques o bibliobusos de la xarxa, i el 2023 els centres escolars van fer 451.000 préstecs. Amb caràcter general, el públic infantil representa un 54% del total, amb prop de 4,3 milions de documents emprats el 2023.

Pel que fa a la dimensió virtual de les biblioteques, els usuaris descarreguen cada dia 3.660 documents de la plataforma de préstec bibliodigital. Cal remarcar el creixement d'aquest servei en els darrers anys: representava el 2% dels totals del préstec abans de la pandèmia i actualment ja s'ha consolidat amb el 8% dels préstecs.

D'altra banda, és rellevant també l'augment del préstec interbibliotecari, que està a punt d'arribar als 900.000 documents a l'any. Aquest servei és gratuït des de l'any 2022 i ha crescut en el darrer any un 50%, "consolidant-se com un servei bàsic". El cost de manteniment de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona se situa en 22 euros per habitant.