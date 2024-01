Aquests van ser els llibres més prestats a les biblioteques de la Diputació i de Barcelona el 2023

Esperando al diluvio de Dolores Redondo, ha estat la novel·la per a adults més prestada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona durant l'any 2023. La segueixen Lejos de Luisiana de Luz Gabás, Premi Planeta 2022, i la novel·la policíaca d'Eva García Sáenz de Urturi El libro negro de las horas. La novel·la més demanada en català es troba en la vuitena posició i és Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà.

Els títols més prestats en poesia són Antologia de poesia catalana. Nova tria d'Enric Virgili, seguit de El Romanç de Tristany i Isolda per Joseph Bédier i Tot el que em cal ja ho duc a dins de Rupi Kaur. En categoria de literatura de no-ficció, el més prestat és Acreditació de competències en TIC. Nivell 2 – mitjà de Julio F. Cuartero.

Pel que fa a les novel·les juvenils, les més demanades són Mentida de Care Santos, L'Assassina de Venècia de Pol Castellanos i Invisible d'Eloy Moreno. Els títols de novel·la estrangera més prestats són Normal people de Sally Rooney, The Midnight library de Matt Haig i My sister, the serial killer d'Oyinkan Braithwaite. En contes infantils lidera Un Sopar de por de Meritxell Martí en l'apartat de 0 a 5 anys; Arriba el Sr. Flat de Jaume Copons en el de 6 a 9 anys; I Un Pringat total del Diari del Grec de Jeff Kinney, de 10 a 12 anys.

Els més prestats a la ciutat de Barcelona

Segons detalla aquest dimarts l'Ajuntament de Barcelona, Boulder d'Eva Baltasar és la novel·la més prestada de les biblioteques de la ciutat. My hero Academia de Kohei Horikoshi, encapçala el llistat del còmic adult. L'Assassina de Venècia de Pol Castellanos, Premi Protagonista Jove 2023, ha estat el títol més prestat de novel·la juvenil.

El consistori destaca que el 2023 els préstecs de llibres a les Biblioteques de la ciutat de Barcelona han crescut un 10% respecte de l'any 2022. El percentatge puja fins al 18% si les xifres es comparen amb el préstec dels anys anteriors a la pandèmia. Aquestes són les cinc obres més prestades per categories dels fons de Biblioteques de Barcelona:

Novel·la

Boulder, d'Eva Baltasar (Club Editor, 2020)

Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà (Anagrama, 2019)

La Bestia, de Carmen Mola (Planeta, 2021)

El Libro negro de las horas, d'Eva García Sáenz de Urturi,(Planeta, 2022)

De ninguna parte, de Julia Navarro (Plaza Janés, 2021)

Còmic

My hero Academia, de Khei Horikoshi (Planeta Cómic, 2016-)

Guardianes de la noche, de Koyoharu Gotoge (Norma Editorial, 2019-)

Tokyo revengers, de Ken Wakui (Norma Editorial, 2022-)

20th Century Boys, de Naoki Urasawa (Planeta-De Agostini, 2004-2007)

Spy x family, d'Endo Tatsuya (Ivrea, 2019-)

Llibres infantils

Menys de 7 anys

El monstre de colors va a l'escola, d'Anna Llenas (Flamboyant, 2018)

Un regal de por, de Meritxell Martí (Flamboyant, 2022)

Un sopar de por, de Meritxell Martí (Cruïlla, 2017)

El fil invisible: un conte sobre els vincles que ens uneixen, de Míriam Tirado i Torras (B de Blok, 2020)

El teu cos és teu, de Lucía Serrano (Nube Ocho, 2021)

De 7 a 9 anys

El misteri de la tifa de gos abandonada, d'Anna Cabeza (Bambú, 2012)

Arriba el Sr. Flat!, de Jaume Copons (Combel, 2014)

L'Olga, quin descontrol!, d'Elise Gravel (Blackie Books, 2022)

Pippi Calcesllargues, d'Astrid Lindgren (Kókinos, 2020)

Salvador, de Jaume Copons (Combel, 2022)

De 10 a 12 anys

El Cap als núvols, de Bernat Cormand (L'Altra Tribu, 2021)

Això és massa!, de Jeff Kinney (Estrella Polar, 2010)

Un pringat total, de Jeff Kinney (Estrella Polar, 2011)

La crua realitat, de Jeff Kinney (Estrella Polar, 2011)

Quina calda!, de Jeff Kinney (Estrella Polar, 2010)

Novel·la juvenil i infantil

L'assassina de Venècia, de Pol Castellanos (Estrella Polar, 2021)

Una bala per al record, de Maite Carranza, Maite (Jo llibre, 2017)

Wonder, de R,J, Palacio, R. J. (La Campana, 2012)

Mentida, de Care Santos, Care (Edebé, 2015)

Ghost, de Jason Reynolds, Jason (Sembra llibres, 2022)

Còmic infantil

One piece, d'Eiichiro Oda (Planeta DeAgostini, 2004-)

Naruto, de Masashi Kishimoto (Glénat, 2006-)

Bola de drac, d'Akira Toriyama (Planeta DeAgostini, 2006-)

Naruto, de Masashi Kishimoto (Glénat, 2002)

Bola de drac, d'Akira Toriyama (Planeta Còmic, 2021-)