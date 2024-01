La nova Biblioteca Pública de l'Estat a Tarragona es farà a la Tabacalera

La nova Biblioteca Pública de l'Estat a Tarragona s'ubicarà a l'edifici de la Tabacalera, segons ha decidit finalment l'Ajuntament de la ciutat. El Ministeri i el Departament de Cultura han acordat en una reunió aquest divendres que Govern espanyol convoqui enguany el concurs per al projecte arquitectònic de l'equipament. L'equipament cultural serà gestionat per la Generalitat de Catalunya.

"És una qüestió de justícia, d'una necessitat real i d'una reivindicació històrica disposar d'una gran biblioteca, la qual ha de ser una realitat a la Tabacalera", ha dit aquesta tarda l'alcalde Rubén Viñuales. Pel batlle, aquesta és la ubicació "més idònia" per a instal·lar-la "per la gran superfície de que es disposa".

Aquest nou equipament cultural de la ciutat de Tarragona "ha de ser una peça més de l'actuació global que rebrà la Tabacalera" en els pròxims anys, segons ha detallat aquesta tarda. En aquest sentit, també està previst destinar-ne una part al centre d'art de la ciutat.

L'Ajuntament de Tarragona haurà de comunicar pròximament tant al ministeri com a la conselleria de Cultura la decisió per començar a fer passos per a la redacció del projecte arquitectònic. La nova biblioteca tindrà un mínim de 8.000 metres quadrats, segons detallen fonts municipals, però serà aquest projecte el que acabarà de definir quines parts de la Tabacalera s'utilitzen finalment.

La reunió Garriga-Urtasun

En la reunió d'aquest divendres, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha recordat que l'Estat té l'obligació de fer una biblioteca a cada demarcació. Al juliol, les tres administracions ja van fer una primera reunió on es va tractar aquesta qüestió.

De la reunió de la consellera amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, han sortit diversos acords sobre el sistema cultural català, com l'ampliació i més inversió pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, el nou projecte museogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, la creació d'un grup de treball per fomentar la creació en català o consolidar l'aportació del ministeri a l'Institut Ramon Llull, entre altres.