El Govern investiga 13 empreses de Tarragona per contaminació amb pèl·lets

El Govern català investiga ja 13 empreses del Camp de Tarragona per contaminació amb pèl·lets per incompliment de la llei de responsabilitat ambiental. El Departament d'Acció Climàtica va obrir un expedient al desembre a vuit companyies i ara ho ha ampliat a cinc més, els noms de les quals no han transcendit.

El cas es va iniciar arran d'una denúncia davant la Generalitat presentada per Good Karma i Surfrider Foundation a l'octubre perquè s'investigui l'origen d'aquesta contaminació. Les primeres empreses a les quals es va obrir expedient són Repsol Química, Dow Chemical, Basell Poliolefinas, SK Primacor, Transformadora de Etileno, Katoen Natie, Schmidt Ibérica i Ravago Plásticos.

Segons fonts d'Acció Climàtica, algunes companyies han presentat al·legacions i l'expedient continua obert. Paral·lelament, tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han fet noves investigacions sobre el terreny. L'objectiu és determinar si l'activitat de les empreses és la responsable de l'abocament de pèl·lets, un dels microplàstics que més contaminen el mar.

Les entitats denunciants han estat estudiant la presència des de 2018 al litoral tarragoní d'aquestes petites boles de plàstic, utilitzades per fabricar ampolles de plàstic, entre altres. Segons van detallar, durant els últims anys s'havien batut dos rècords mundials de recollida de pèl·lets en aquesta zona: més de 700.000 el 2021 i més de dos milions el 2022.

La crítica de Vila-seca

Una de les zones on més se n'han trobat és la platja de la Pineda, de Vila-seca (Tarragonès). L'alcalde Pere Segura ha criticat el Govern perquè els ha "ignorat" i encara "no ha activat cap mesura correctora" després de cinc anys de queixes. El batlle s'ha mostrat satisfet amb l'ampliació de l'expedient i creu que fins ara el Govern no ha fet més que "cuidar la imatge" o accions "de cara la galeria".

Segura ha apuntat que la plataforma Zero Pèl·lets, constituïda per la Generalitat i empreses químiques productores de plàstics, ha assenyalat que no s'ha convidat l'Ajuntament de Vila-seca o les dues entitats denunciants. A la vegada, ha reclamat que es consideri que els pèl·lets són "residus, i per tant tinguin un control", una qüestió normativa que "tampoc està en vies de solució".