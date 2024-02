García-Castellón ordena a la Guàrdia Civil confirmar si Wagensberg ha marxat a l'estranger

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón ha ordenat a la Guàrdia Civil que realitzi les comprovacions pertinents per comprovar si Ruben Wagensberg viu al seu domicili a Catalunya i si va al seu lloc de feina habitual, el Parlament. En cas que es confirmi que ha marxat, acorda incloure en la Comissió Rogatòria Internacional traslladada a Suïssa per localitzar Marta Rovira la petició a les autoritats policials suïsses perquè facin el mateix amb Wagensberg.

Dimecres de la setmana passada va transcendir que el diputat d'ERC s'ha instal·lat temporalment al país helvètic, justament arran de l'amenaça de la causa per terrorisme pel Tsunami Democràtic que instrueix García-Castellón.

El mateix Wagensberg va confirmar que havia marxat a l'exterior pel temor a una detenció preventiva i per preparar la seva defensa a resguardar. Posteriorment, Públic va poder confirmar que el diputat d'ERC no és l'únic dels encausats pel Tsunami que ha optat per instal·lar-se provisionalment fora de l'Estat.

García-Castellón també aprofita l'escrit per remarcar que ja va parlar de terrorisme en la causa del Tsunami Democràtic en una resolució del juliol passat, i l'havia apuntat també des del 2019. En paral·lel creixen les crítiques al jutge per la seva instrucció i tant la Fiscalia de la mateixa Audiència Nacional com la del Suprem li han recriminat que imputi per terrorisme diversos dirigents independentistes, com ara l'expresident Carles Puigdemont o la secretària general d'ERC, Marta Rovira.