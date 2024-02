El fiscal del Suprem rebutja investigar Puigdemont per terrorisme en la causa del Tsunami Democràtic

El fiscal del Tribunal Suprem Álvaro Redondo rebutja investigar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per terrorisme en el cas Tsunami Democràtic. En un informe, que encara no és definitiu perquè ha de passar per la junta de fiscals prevista per aquest dimarts, Redondo s'oposa a l'exposició que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va enviar al Suprem el novembre passat demanant investigar Puigdemont per terrorisme.

La postura del fiscal del Suprem és la mateixa que la del fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo, que ha reiterat en diverses ocasions la seva oposició a investigar per terrorisme Puigdemont, Marta Rovira i la resta d'encausats, com Ruben Wagensberg. Carballo denuncia "contradiccions flagrants" del jutge García-Castellón. L'acusa de fer "prolongacions artificioses" per dilatar la tramitació del recurs del ministeri fiscal.

Després de l'informe definitiu de la Fiscalia del Suprem, el ponent serà qui proposarà a la Sala Penal de l'alt tribunal si s'escau o no admetre'l.

Al novembre, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va recórrer contra la decisió de García-Castellón de dirigir les indagacions contra Puigdemont en entendre que el jutge no aporta "prou" indicis i que l'Audiència no és l'òrgan competent per investigar el cas. Aquest gener, però, el magistrat rebutjava el recurs del ministeri públic i insistia que les diligències practicades fins ara han permès "consolidar la hipòtesi inicial".