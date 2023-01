La Generalitat pagarà els costos de clausura i segellat de l'abocador de Solius

La Generalitat de Catalunya pagarà els costos de clausura i segellat de l'abocador de Solius. En espera que es concreti el projecte, els càlculs inicials situen la despesa al voltant dels 3 milions d'euros.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, assegura que no volen deixar els ajuntaments que integren el consorci "a l'estacada". Com que l'agència també forma part de la mancomunitat que gestiona el dipòsit, ja que en té el 50%, l'agència ha decidit assumir la despesa.

"Com a part del consorci de Solius, assumirem els costos de clausura i segellat pels compromisos adquirits, i per no deixar a l'estacada els ajuntaments que en formen part", ha dit Peraire. "L'Agència de Residus, com ja vam dir, està al costat del territori en tot allò que es troba al seu abast", hi afegeix.

La secretaria d'Acció Climàtica signarà a mitjans de febrer el decret que farà efectiva la clausura, el que suposarà de facto que ja no s'hi aboquin més deixalles. L'anar i venir de camions llançant escombraries a Solius s'acabarà així en qüestió de dies, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordena tancar el dipòsit, avalada també pel Tribunal Suprem.

Una màquina trepitja les deixalles de l'abocador de Solius per compactar-les. — Xavier Pi / Aleix Freixas / ACN

A l'última reunió del consorci de Solius, convocada d'urgència arran de l'anunci del tancament, tant l'ARC com els cinc ajuntaments de la mancomunitat (Llagostera, Calonge, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Platja d'Aro) ja van encarregar el projecte de clausura. Serà aquest document, precisament, el que recollirà el cost de segellar el dipòsit.

Una hipoteca de 30 anys

Al cost de la clausura de l'abocador s'hi sumarà també la hipoteca de fer-ne el manteniment durant 30 anys, una despesa que encara s'ha de concretar. Però el cert és que els recursos que té el consorci per afrontar-ho són minsos.

Peraire assegura que "és obligació del consorci" fer-se càrrec d'aquest manteniment, perquè la resta de pobles que aboquen a Solius -cap a una quinzena- ja han pagat allò que se'ls demanava per portar-hi les deixalles. "Per tant, entre tots els membres del consorci hem d'estudiar les diferents possibilitats per ser capaços d'assumir aquest manteniment durant 30 anys", diu el director de l'ARC.

Entre les opcions, hi hauria impulsar que la planta de compostatge que hi ha al complex permeti generar part dels recursos, però també caldria estar pendents dels tribunals, perquè damunt de la instal·lació hi pesa un altre litigi. En aquest cas, la sentència obliga a clausurar tot el complex, però el tribunal encara ha de resoldre incidents d'execució plantejats pel consorci.

El destí de les deixalles

Més enllà dels costos que comporta el tancament de Solius, també s'ha de decidir on s'abocaran les deixalles que fins ara anaven a parar al dipòsit. Per parlar-ne amb la vintena d'ajuntaments que hi tiren les escombraries, i fer-los arribar la seva proposta, l'ARC ha convocat una reunió per aquest dimecres a la tarda al Consell Comarcal del Baix Empordà.

La intenció de la Generalitat és que tots aquests pobles portin les deixalles a plantes de tractament abans de llançar-les a un abocador. Sobre quin serà el destí d'aquelles que no es puguin reciclar i hagin d'anar a parar a un dipòsit, entre les opcions s'ha parlat de Lloret, Pedret i Marzà (Alt Empordà) o Vacarisses (Vallès Occidental).