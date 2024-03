El Govern aposta per millorar l’accessibilitat i la xarxa de centres hospitalaris i de primària a la Metropolitana Nord

El Govern, a través del Departament de Salut, ha millorat l’accessibilitat i la xarxa de dispositius d’atenció primària i hospitalària a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord. El 2023 els centres d’aquesta regió han incrementat notablement l’activitat i millorat l’accessibilitat de la ciutadania al sistema de salut. Els hospitals del territori han fet un 10% més d’intervencions quirúrgiques que el 2022, un 31% més de proves diagnòstiques i un 14% més de visites d’especialista. A més, s’ha aconseguit que el 100% de la cirurgia cardíaca, el 99% de la cirurgia oncològica, el 99,9% de les intervencions garantides (cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll) i el 99% de la resta de cirurgies s’hagin fet a termini.



En l’atenció primària i comunitària, els resultats del 2023 també mostren millores significatives. Un 62% dels usuaris han tingut visita presencial amb el seu professional assignat en 5 dies o menys. Aquest percentatge s’ha incrementat en 15 punts respecte del 2022. Pel que fa a l’atenció telefònica, un 85% de les trucades han rebut resposta en el primer intent i un 92% en les 12 hores posteriors.



Juntament amb la millora de l’accessibilitat, aquesta regió ha assolit dues fites igualment importants els últims mesos: les millores salarials dels professionals i l’estabilització de les institucions.



Millores en atenció primària, hospitalària i salut mental

A finals de 2022 es van inaugurar dos nous centres d’atenció primària (CAP): el CAP Can Roca a Terrassa i el CAP Can Llong a Sabadell. També a finals de 2022 es va estrenar la nova seu de l’ASSIR al Centre de Salut Granollers. En aquest edifici el juliol 2023 es van posar en marxa sis quiròfans per fer cirurgies majors i menors ambulatòries.



Així mateix, el 2023 s’han endegat els projectes d’ampliació i millora del CAP Montgat-Doctor Jardí (en funcionament des de març 2024), el CAP Rocafonda-Palau de Mataró, el CAP Sant Andreu de Llavaneres, el CAP Santa Maria de Palautordera i el CAP Concòrdia de Sabadell. Tots aquests centres està previst que estrenin les noves instal·lacions el pròxim trimestre. També han començat les obres del nou CAP Cabrils, que entrarà en funcionament el 2025.



Cal destacar igualment la inauguració aquest estiu del CUAP Baix Vallès, a Santa Perpètua de Mogoda, una instal·lació de nova construcció que donarà servei d’urgències d’atenció primària -24 hores, 365 dies a l’any- al municipi i a les poblacions veïnes. A Badalona també està prevista la inauguració ben aviat del nou CAP El Gorg.



En l’àmbit hospitalari, a finals de 2022 es van posar en marxa les noves urgències de l’Hospital de Mollet i a principis de 2023 les noves urgències de l’Hospital de Granollers, a l’edifici polivalent. En aquest mateix edifici el juliol 2023 s’ha estrenat una nova àrea de crítics.



Nova àrea de crítics de l'Hospital de Granollers. — Departament de Salut

A més, el 2023 s’han endegat les obres per construir el nou bloc quirúrgic i la nova unitat d’endoscòpia digestiva i respiratòria de l’Hospital Germans Trias. A l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, immers en un ambiciós projecte per ampliar les instal·lacions que va començar amb l’Edifici Ripoll (de 196 llits), les darreres actuacions han estat el gabinet d’endoscòpies, les consultes externes de pediatria, l’ampliació i reforma de la UCI (48 llits), el nou bloc quirúrgic (8 quiròfans d’alta complexitat), el quiròfan de Cirurgia Major Ambulatòria i la primera fase d’ampliació de les Urgències. Ja s’està treballant en el projecte de renovació integral del Servei d’Urgències.



L’Hospital de Mataró també està fent obres d’ampliació del bloc quirúrgic i de l’àrea ambulatòria i va inaugurar fa un any un nou hospital de dia oncològic.



A l’Hospital de Terrassa el 2023 s’ha estrenat la reforma de la quarta planta i actualment s’està treballant el Pla director que començarà amb una segona ressonància magnètica, l’ampliació de les urgències i la creació d’una unitat d’oftalmologia. Més endavant es farà un nou edifici de consultes externes.



En l’àmbit de la salut mental, la Regió Sanitària està a punt d’obrir nous dispositius com l’hospital de dia infantojuvenil de Rubí. El 2023 es van posar en funcionament la nova seu de la unitat polivalent de salut mental de Badalona Serveis Assistencials i 6 nous llits per completar la unitat d’urgències de psiquiatria infantil i juvenil de l’Hospital Germans Trias, que atén a tot el Barcelonès Nord. Abans aquesta atenció es prestava en centres hospitalaris de Barcelona.

Arrencada de grans projectes

A Terrassa, el Departament de Salut i l’Ajuntament han signat un conveni per construir tres nous equipaments d’atenció primària a la ciutat: un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) a l’alçada de la plaça dels Països Catalans; un nou CAP per esponjar el CAP Sant Llàtzer i el CAP Terrassa Est i un nou CAP per substituir l’actual CAP Terrassa Nord. En aquests moments s’està treballant en la cessió dels terrenys i els plans funcionals. El mateix pacte inclou l’ampliació del CAP Terrassa Sud i el desdoblament del CAP Rambla.



A Terrassa mateix, el 2024 s’ha començat a treballar per substituir l’Hospital de Sant Llàtzer, un centre sociosanitari que ha quedat antic i faltat d’espais. En la darrera visita a la ciutat, el conseller Balcells es va mostrar favorable a estudiar la possibilitat d’ubicar el nou centre a la finca de Torrebonica.



A Mataró, s’han acordat ja la construcció del nou hospital d’atenció intermèdia, davant de l’Hospital de Mataró, que substituirà l’actual Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.



La col·laboració amb el món local també ha estat determinant per arrencar el 2024 dos projectes llargament reivindicats al Vallès Occidental. D’una banda, el gener de 2024 el Departament de Salut i els ajuntaments de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal han acordat que el nou Centre d’Alta Resolució (CAR) del Vallès Occidental anirà al terme de Rubí. Ja s’han fet les primeres passes per a la cessió dels terrenys i s’està tancant el pla funcional d’un equipament que prestarà atenció només ambulatòria, sense ingrés.



D’altra banda, el gener de 2024 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment la modificació del Pla General Metropolità (PGM) per a la construcció del nou hospital de proximitat del Vallès Occidental –anomenat històricament Ernest Lluch- que s’aixecarà a la confluència de Cerdanyola, Montcada i Reixac i Ripollet. Serà un centre d’alta resolució per a les patologies més prevalents i de complexitat baixa i moderada.