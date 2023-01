El Govern cessa Enric Pujol com a director del Museu Memorial de l'Exili

Nou canvi en un dels principals espais de memòria de Catalunya. El Govern ha decidit cessar Enric Pujol com a director del Museu Memorial de l'Exili (MUME), ubicat a la Jonquera (Alt Empordà). Pujol, que havia arribat al càrrec el setembre del 2021, ha estat l'encarregat d'anunciar-ho a través d'un tuit en què ha explicat que el substitueixen "pel canvi" en el Govern. També ha expressat la satisfacció per dirigir l'espai i per haver estat un dels responsables de la seva creació, el 2007.

El passat setembre, l'aleshores consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va proposar Pujol com a nou director del Memorial Democràtic, arran de la marxa de Vicenç Villatoro. Un mes més tard, però, Junts va sortir del Govern i, finalment, va ser Jordi Font qui va ser nomenat per encapçalar l'organisme, un càrrec que ja havia tingut en el passat. I tres mesos després, Pujol acaba fora del MUME. De moment no ha transcendit qui el rellevarà.

El MUME és el centre d'interpretació de referència sobre l'exili republicà de la Guerra Civil espanyola. Recentment acaba d'inaugurar una mostra del pintor empordanès Miquel Duran dedicada a tots aquells que es veuen obligats a sobreviure lluny de la seva terra. Actualment també s'hi pot veure una mostra temporal sobre com s'ha reflectit l'exili del 39 en còmic i fins al desembre hi havia una exposició amb imatges que el cèlebre fotoperiodista Robert Capa va fer als camps de concentració d'Argelers i Barcarès, a la Catalunya Nord, l'hivern del 1939, quan s'hi amuntegaven refugiats republicans.

Nascut a Figueres, Pujol és doctor en Filosofia i Lletres –especialitat d'Història– per la Universitat Autònoma de Barcelona i periodista. Ha estat professor de la UAB, adscrit al Departament d'Història Moderna i Contemporània, i ha format part del Consell Científic i Pedagògic del MUME des del 2009. També és membre numerari de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans des del 2016.

Un dels grans centres d'interès en la trajectòria d'Enric Pujol ha estat la temàtica dels exilis i la Guerra Civil. També acumula una àmplia experiència en l'entorn de l'estudi historiogràfic en diferents àmbits, amb la publicació de nombrosos llibres, i ha estat comissari de diverses exposicions sobre altres personatges i períodes de la història contemporània de Catalunya. Ha comissariat diverses exposicions i va ser director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (2004-2005).