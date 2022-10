El Govern congelarà la tarifa en alta de l'aigua per al 2023

La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que el Govern ha decidit congelar la tarifa en alta de l'aigua per al 2023. Es tracta de la tarifa que paguen els subministradors d’aigua municipal a les entitats subministradores de caràcter supramunicipal, que l'obtenen de les fonts d'origen, és a dir, dels embassaments, els rius, els aqüífers i les dessalintzadores.

Les subministradores d'aigua en alta -n'hi ha una trentena a Catalunya- la traslladen des d'aquestes fonts en origen fins al dipòsits municipals, des dels quals les companyies que s'encarreguen de la distribució en baixa la fan arribar fins al consumidor final.

En el marc de la sessió de control al ple del Parlament, Jordà ha argumentat que no es pot apujar la pressió fiscal als catalans i ha assenyalat que aquesta tarifa està congelada des del 2017. Ha explicat que per afrontar els increments de despesa i els sobrecostos previstos per a l'any que ve, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aportarà 13 milions i Aigües Ter Llobregat 17 milions més.

D'aquesta manera, segons la consellera, s'aconseguirà no generar endeutament a l'ATLL i alhora no repercutir l'increment de preus als ciutadans. I és que si la tarifa en alta creix, una conseqüència gairebé automàtica és que les companyies en baixa la repercuteixin, de manera que el rebut final de l'aigua s'encareixi.