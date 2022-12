El Govern crea un grup de treball per abordar la violència obstètrica a Catalunya

El Govern abordarà la violència obstètrica a Catalunya amb un grup de treball que s'ha reunit per primer cop aquest dilluns. La iniciativa, impulsada per les conselleries d'Igualtat i Feminismes i de Salut, té l'objectiu d'analitzar la situació actual i elaborar un pla d'acció perquè Catalunya sigui "referent" a nivell mundial en la garantia dels drets sexuals i reproductius.

Faran un pla d'acció perquè Catalunya sigui "referent" en la garantia dels drets sexuals i reproductius

Així ho ha explicat la consellera d'Igualtat, Tània Verge, que ha qualificat de "fita" la constitució del grup de treball per "avançar en la transformació feminista". Verge ha destacat que "el dret a decidir més bàsic és el dret a decidir sobre els nostres cossos" i per això és fonamental garantir-lo: "El nostre cos és el lloc des del que exercim els nostres drets".



El conseller de Salut, Manel Balcells, ha afirmat que la creació del grup és un "precedent històric molt important aquí i arreu". Balcells ha remarcat que marcarà les línies estratègiques a seguir en aquest àmbit i que s'incorporaran en el dia a dia assistencial.



Precisament a principis de mes, l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius advertia que segueix havent-hi violència institucional en l'àmbit sanitari a Catalunya. Això es concreta en vulneracions de drets a les dones i el col·lectiu LGTBI per la manca d'informació o d'accessibilitat en qüestions com l'embaràs, l'avortament i els mètodes anticonceptius.



Una de les conclusions apuntades era que la violència obstètrica segueix estant a l'ordre del dia durant embarassos i parts. Serena Brigidi, presidenta de l'Observatori de Violència Obstètrica a l'Estat i una de les membres del grup de treball, explicava que ara se'n parla més però "no s'entén", especialment per part dels professionals sanitaris, que es tracta d'"una violència estructural" i no lligada estrictament als facultatius. "El sistema sanitari mai ha tingut en compte la perspectiva de gènere ni migratòria, i és difícil fer un treball amb els professionals formats en aquest context", va afirmar.

Eines per revertir la vulneració de drets

El grup que ha començat a treballar aquest dilluns, format per 11 experts en la matèria, pretén recopilar informació sobre el marc legislatiu, recomanacions per abordar aquest tipus de violència i situar-ho en el model sanitari de Catalunya. Posteriorment, analitzarà la situació actual a Catalunya, amb la perspectiva tant de professionals com d'usuàries; i finalment proposarà eines per revertir aquest tipus de violència institucional i la vulneració dels drets sexuals i reproductius.

En l'anàlisi s'incorporarà la perspectiva tant de professionals com d'usuàries

La creació d'aquest grup de treball s'emmarca en l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, inclosa en el pla de Govern.



A més de les dues conselleries, està integrat per l'Agència Catalana de Salut Pública, l'Institut Català de la Salut, la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia, l'Associació Catalana de Llevadores, la Comissió de Violència obstètrica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la Subcomissió de violència obstètrica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i les expertes en violència masclista i part respectat Serena Brigidi, Marta Busquets i Maria Isabel Hernando.