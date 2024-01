El Govern declararà dijous l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat

El Govern ha convocat per a aquest dijous, 1 de febrer, una reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera per declarar l'emergència al sistema Ter-Llobregat, del qual depèn la majoria de la població catalana. Els embassaments d'aquest àmbit han caigut per primera vegada per sota dels 100 hm3, el llindar marcat per declarar la primera fase d'emergència segons el Pla Especial de Sequera.

Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%, ha indicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha explicat que la situació crítica ha forçat a aquesta reunió extraordinària de dijous on "es valorarà" l'escenari i "molt probablement" es decretarà l'emergència. El pla de sequera fixava el llindar del 16% per declarar l'emergència per sequera.

Segons Plaja, les altes temperatures d'aquests dies "han tingut un impacte i han provocat un descens en la reserva d'aigua més pronunciat, més propi de primavera que d'ara". És per això que, si com es preveu, es decreta l'emergència, el Govern avança que "es donaran instruccions clares del que això comporta per a la població i per a tots els sectors".

Barcelona, l'àrea metropolitana, els Vallesos i Girona

El sistema Ter – Llobregat és el que proveeix el gruix de la població catalana, uns sis milions de persones, i engloba Barcelona i l'àrea metropolitana, els dos Vallès o Girona i el seu entorn, entre d'altres- i està format pels embassaments de Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç. En total acumulen unes reserves de 99,89 hm3 d'aigua, el 16,3% de la seva capacitat-, uns 80 menys que un any enrere.

Pel que fa al conjunt de les conques internes, es troben al 15,8%. El pantà de Sau se situa en el seu mínim històric, al 4,3%, una circumstància que també comparteix amb els de Darnius-Boadella, ara al 12%, i el de Riudecanyes, amb un 2,9% del total d'aigua que pot contenir.

La majoria d'embassaments continuen retrocedint, com ara el de Siurana, que se situa al 3,3%, molt a prop del mínim històric de l'any 2000 (0,9%). La Llosa del Cavall també va a la baixa, amb un 17,1% de reserves, cada vegada més a prop del valor mínim, registrat durant la sequera del 2008 (12%). El de la Baells, al 21 %, també emmagatzema cada vegada menys aigua i ja està pràcticament a nivells de la sequera de fa una dècada i mitja (20,4%) i de la del 2005 (18,7%).