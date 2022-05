El Govern dona per complerts els objectius del primer any de legislatura, excepte la negociació amb l'Estat

El Govern ha complert un any de vida i es dona l’aprovat, amb un 33,8% de les mesures anunciades acomplertes fins el moment, però amb una gran assignatura pendent com és l’avenç cap a la resolució del conflicte polític amb l’Estat. En una compareixença conjunta, el president, Pere Aragonès, i el vicepresident, Jordi Puigneró, han destacat com alguns de les principals fites l’aprovació dels pressupostos per a 2022, la xifra d’exportacions rècord el 2021, el Pacte Nacional per la llengua, la creació de més de 1.200 places als cossos de seguretat i emergències, de les quals el 40% per a dones, i l’obertura de sis noves delegacions del Govern a l’exterior.

Els partits treballen a contrarellotge per assolir un acord per blindar el català com a llengua vehicular amb una nova llei

Aragonès ha afirmat que han treballat "a partir dels grans consensos de país" per tal de superar "visions curterministes", i ha posat com a exemples que la seva investidura concentrés el nombre més gran de vots en les últimes dècades, que s’hagi aconseguit un acord per renovar organismes amb els càrrecs caducats des de feia anys i els mateixos pressupostos.



Tot i el balanç positiu, Aragonès ha reconegut que en d’altres àmbits hi ha una situació "complicada" i ha citat la qüestió del model lingüístic a les escoles, "amenaçat per una sentència amb plantejaments ideològics", la que obliga els centres a impartir un 25% del contingut en castellà. Actualment els partits treballen a contrarellotge per a un acord per impulsar una llei que blindi el català com a llengua vehicular, després que JxCat es despengés de l’acord amb ERC, els Comuns i el PSC per modificar la llei de Política Lingüística.



El 31 de maig s’acaba el termini que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va donar a la Generalitat per fer complir la sentència, i Aragonès ha assegurat que encara treballen per assegurar "el màxim consens" però que l’acord és proper. Puigneró -de JxCat- ha afegit que es tracta d’una qüestió que requereix del "màxim consens possible", també amb les entitats, i que tingui "les màximes garanties", en la línia del que va al·legar el partit per despenjar-se de l’acord anterior.



Paralel·lament, el Govern també treballa en l’elaboració d’un decret-llei que blindi les direccions dels centres i el seu projecte lingüístic, en una estratègia legislativa bicèfala. "Ningú pot dir que hi ha garanties al 100%, però no renunciarem a les eines que hi ha al nostre abast", ha reblat Aragonès. El president ha assegurat que manté la confiança en tots els consellers, incloent Josep Gonzàlez-Cambray, immers en diferents polèmiques per les mesures anunciades pel Departament i també la resposta a la sentència.

La resolució del conflicte amb l'Estat, pendent

Precisament sobre les desavinences entre socis de Govern, Puigneró ha volgut deixar clar que són "un sol govern", tot i que sigui de coalició. A preguntes dels periodistes, Aragonès no ha respost si el relleu dels lideratges de JxCat li genera inquietud, i s’ha limitat a dir que treballen "molt còmodament". Puigneró ha assenyalat la repressió com una de les dificultats que han hagut d’afrontar des del Govern de coalició, amb el recent escàndol d’espionatge amb Pegasus, l’ofensiva contra el català o la persecució del Tribunal de Comptes.

En aquesta qüestió, el president ha remarcat que la negociació amb l’Estat per resoldre el conflicte polític no està donant resultats: "Des dels indults no s’ha avançat suficient". Precisament, aquest dimarts el Tribunal Suprem ha canviat de criteri i ha admès a tràmit els recursos contra els indults interposats per PP, Ciutadans i Vox. "Tota mesura que avanci en reduir la repressió és adequada, però hi ha partits que treballen per tensionar més les coses i agreujar el conflicte", ha reblat.



Aragonès ha criticat que el Suprem es tracta d'un tribunal "altament polititzat" -la decisió arriba després del canvi en la seva composició- i ha tornat a defensar l'impuls de l'aministia com la mesura més eficaç.



A la continuació de la persecució judicial contra activistes i polítics independentistes s’hi suma el cas Pegasus, que "accentua la desconfiança i agreuja el bloqueig", segons Aragonès. Tot i que el Govern va afirmar que bloquejava les relacions institucionals fins que no hi hagués una resposta satisfactòria de la Moncloa, el president ha remarcat que la negociació és "la millor manera" per resoldre el conflicte, tot i que ara no es donen les condicions per reprendre-la.

De moment, segueixen els contactes per agendar una trobada d’Aragonès amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, però el president ha advertit que no es tracta de fer només la foto sinó d’investigar, donar les explicacions pertinents i depurar responsabilitats.



Pel que fa un dels altres temes que marca l'actualitat, com és l'impuls de la candidatura pels Jocs d'hivern 2030 i el recent anunci del Comitè Olímpic Espanyol que plantejarà una nova proposta sense l'Aragó, Aragonès ha respost que estan "determinats" a celebrar-los i que seguiran amb atenció la proposta que facin dimecres.