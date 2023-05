El Govern entregarà xecs de 100 euros per a la compra de material escolar a tots els alumnes de primària

El Govern de Catalunya ajudarà tots els alumnes de primària amb 100 euros per cap per adquirir material escolar. L'ajuda, que s'ha aprovat al Consell Executiu d'aquest dimarts, s'articularà a través de xecs que s'enviaran a les cases dels infants i que es podran bescanviar fins al 30 de novembre. La previsió és que pugui beneficiar fins a 500.000 nens, és a dir, tots els que ara estan cursant des de P-5 fins a 5è de Primària i que el curs vinent faran de primer a sisè.

La iniciativa vol pal·liar l'increment de preus de les despeses relacionades amb l'escolarització, i contribuir a crear un "escut econòmic i social" que ajudi a atenuar l'impacte que estan notant les famílies en el cost de la vida.

L'ajuda aprovada avui per l'executiu beneficiarà, aproximadament, mig milió d'infants. Afectarà l'alumnat amb matrícula registrada en data 20 de maig de 2023 al Registre d'alumnes de Catalunya, al tercer curs del segon cicle d'educació infantil (I5) o bé a qualsevol dels cursos d'educació primària (excepte el sisè) en un centre que sigui públic o privat sostingut amb fons públics.

Els vals es podran bescanviar en comerços d'arreu de Catalunya per llibres, diccionaris, papereria, elements d'escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals es distribuiran per correu postal durant els mesos d'estiu de manera que el material es pugui adquirir abans de l'inici del curs 2023/2024. En concret, es podran bescanviar fins al 30 de novembre.

Els vals tindran un cost per l'erari públic de 50 milions, la meitat del que havia anunciat el president del Govern, Pere Aragonès, en el debat de política general. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha justificat que la xifra avançada era una "estimació que s'ha ajustat" als acords pressupostaris que "han limitat el marge de maniobra".

Els establiments comercials que estiguin interessats a participar en aquesta campanya s'hauran d'adherir a una plataforma que acreditarà que l'activitat econòmica que duen a terme és l'apropiada per a la finalitat de l'ajut. I hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a bescanviar els vals pel material escolar definit i no cap altre.

El compromís del Govern

El president Aragonès va avançar la mesura al debat de política general que es va celebrar al setembre, però fins ara no s'havia concretat com es faria realitat. En un primer moment es va plantejar un ajut per les famílies amb menys ingressos a través de barems de renda, però es va acabar descartant aquesta opció, valorant més "eficient" optar per un ajut universal. El Govern recorda que la iniciativa respon a la seva voluntat de reforçar i ampliar l'estat del benestar mitjançant "polítiques que garanteixin la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa".