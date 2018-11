El govern espanyol haurà de retornar 18 milions d'euros pel cas Castor

El Tribunal Suprem ha sentenciat que el govern espanyol ha de retornar els 18 milions d'euros carregats a la factura dels consumidors pel manteniment del submarí de gas Castor durant el 2014 i el 2015. D'aquesta manera, el Suprem dóna la raó a la patronal vallesana CECOT pel primer d'un total de quatre recursos que va presentar contra la decisió de l'executiu de repercutir als rebuts del gas el cost del seu manteniment. El magatzem de gas va tancar l'any 2014 pels moviments sísmics que provocava a les costes de les terres de l'Ebre i el nord de Castelló.



Des de l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) -organització que forma part del grup ciutadà Cas Castor-, s'ha rebut la notícia amb optimisme, però recorden que aquesta quantitat és una ínfima part del cost total del magatzem: "Només respon al manteniment de l'any 2014 i 2015, un percentatge molt petit, un 1% del total. Tot i que segueix obrint el camp a reclamar tot el cost del Càstor", explica l'Alfons Pérez membre de l'ODG.



Amb l'anul·lació del Suprem d'aquesta decisió, l'executiu té ara dos mesos de termini per fixar un mecanisme de devolució dels 18 milions d'euros. A més, Pérez assegura que s'obre encara més el camí perquè la resta de processos judicials contra la plataforma Castor progressin: "Cada vegada hi ha més elements que deixen clar que el projecte Castor és una estafa". Si els tres recursos de la CECOT prosperen, la xifra a retornar s'elevaria fins als 200 milions d'euros.

Per l'activista de l'ODG, però, no només es tracta d'una qüestió econòmica, sinó també de responsabilitats polítiques. Pérez no creu que l'arribada del govern de Pedro Sánchez suposi un canvi de tarannà en aquestas qüestió, ja que responsabilitza a parts iguals a populars i socialistes: "A la nostra querella ja vam repartir responsabilitats al PP i al PSOE. I a més, la persona que va donar el vistiplau del projecte ara és la ministra de Transició Energètica", explica, en referència a la socialista Teresa Ribera.



A més, Pérez recorda que el Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar la indemnització de 1.350,7 milions d'euroes per a les empreses promotores (entre elles ACS, de la qual n'és propietari l'empresari Florentino Pérez), en considerar-la inconstitucional. Pérez afirma però, que aquests pagaments encara no s'han fet efectius i que cap dels afectats ha recorregut la decisió del TC.



Podeu consultar la sentència aquí: