El Govern espanyol preveu aprovar en una setmana la llei de Memòria que prohibirà ens com la Fundació Francisco Franco

El Govern espanyol preveu aprovar en el Consell de Ministres de la setmana vinent el nou projecte de llei de Memòria Històrica. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha anunciat aquest dimarts la decisió de l'Executiu estatal, que inicialment preveia donar llum verda a la norma abans de l'aturada de les vacances d'estiu, al llarg del mes de juliol.



La norma preveu facilitar les exhumacions i tallar el finançament a ens com la Fundació que enalteix al dictador

És la normativa que, entre altres qüestions, pretén servir perquè deixin de rebre diners públics fundacions i altres ens que es dediquin a "enaltir figures dictatorials" o "idees totalitàries", en referència a la Fundació Francisco Franco, que Calvo sí que ha citat en altres ocasions.



També preveu facilitar les exhumacions de víctimes de la dictadura, i, en essència, ve a reforçar a la norma aprovada en 2007 per l'Executiu de José Luís Rodríguez Zapatero.

Segons la vicepresidenta primera, la llei se centrarà a aconseguir el "reconeixement de les víctimes", "la resposta i la dignificació d'aquestes". Al juliol, l'Executiu espanyol posava el focus a desenvolupar una norma irrevocable des d'un punt de vista jurídic, conscient de les iniciatives que els familiars del dictador i altres simpatitzants podrien posar en marxa contra aquesta llei. També esperava que la seva tramitació parlamentària hagués culminat abans de finals d'any.



El nou projecte de llei, que beu de les proposicions de llei presentades pel PSOE en el Congrés dels Diputats en aquesta matèria, inclourà la retirada de condecoracions a títol pòstum, una qüestió molt criticada a l'Executiu després de la mort del torturador franquista Billy el Niño, amb tots els seus honors intactes.



Serà el primer avanç en aquesta matèria, després de l'aprovació d'una proposició no de llei de PSOE i Unides Podemos (PNL, sense efectes vinculats) en aquesta matèria, instant l'Executiu del qual ambdues formen part a actuar.

Aquest dimarts, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta primera ha recordat que el Govern espanyol modificarà l'article 49 de la Constitució -com ja havia anunciat-, per eliminar el terme "disminuïts", que avui recull aquest text en referència a les persones amb discapacitat. Calvo ha exposat algunes línies del pla normatiu de l'Executiu, el seu calendari legislatiu per al pròxim curs, que ve a revalidar el compromís de derogar la reforma laboral del PP.



En un altre ordre de coses, la ministra portaveu, María Jesús Montero, ha tornat a reclamar als partits polítics un acord ampli per aconseguir l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021, sense comprometre's a portar-los al Congrés en un termini concret o determinat.