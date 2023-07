El Govern formarà més de 1.700 professionals per prevenir les violències masclistes en entorns d'oci

El Departament d'Igualtat i Feminismes intensifica la prevenció de les violències masclistes en l'oci i els espais públics davant l'increment d'activitats multitudinàries com concerts i festes majors durant l'estiu. Per segon any consecutiu, impulsarà durant el juliol i agost formacions adreçades al personal i organitzadors de grans esdeveniments i a les plantilles dels ens locals i les entitats que gestionen els Punts Liles. En conjunt, es formarà a més de 1.700 persones i s'arribarà a 150 municipis d'arreu de Catalunya.

""La millor política contra les violències masclistes és la que evita que es produeixin"

L'objectiu d'aquestes formacions és que el personal d'espais i esdeveniments amb volums de públic importants tinguin les eines per detectar les violències masclistes que es puguin produir, fer una primera atenció adequada i activar els circuits, recursos i serveis necessaris per fer front a la situació. Les formacions posen el focus especialment en les violències sexuals que son les més invisibilitzades.

El subdirector de Sensibilització i Prevenció d'Igualtat i Feminismes, Rubén Sanchez Ruiz, ha indicat que "la prevenció és clau en la lluita contra les violències masclistes i cal que tothom s'hi sumi perquè sigui efectiva". "La millor política contra les violències masclistes és la que evita que es produeixin", ha assegurat.

El masclisme no fa festa

Paral·lelament, juntament amb el Departament de Cultura, s'ha posat en marxa la campanya #ElMasclismeNoFaFesta per reforçar el consentiment, el respecte, la comunitat i la diversitat de les relacions interpersonals que es donen en un context festiu i lúdic com poden ser les festes populars, els concerts o els festivals.

S'ha dissenyat una guia pel personal tècnic de concerts i festivals per erradicar actituds masclistes a diferents espais

La campanya consta de diferents materials comunicatius que es posen a disposició dels organitzadors dels esdeveniments, entre els quals hi ha uns àudios informatius que es podran emetre abans dels esdeveniments. El missatge recorda que hi ha un punt lila i que, per garantir que totes les persones gaudeixin de la festa, és imprescindible que sigui un espai lliure de violències.

Igualment, s'ha dissenyat una guia pel personal tècnic d'aquests esdeveniments culturals, concerts i festivals, que es pot enviar per mòbil i que vol contribuir a erradicar les actituds masclistes que es puguin produir en entorns com els controls d'accés, les barres o darrera els escenaris, entre d'altres.

Cinc milions d'euros en polítiques de prevenció

Finalment, tal com va avançar la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, el Govern impulsarà, a finals d'estiu, una convocatòria de subvencions per promoure les polítiques de prevenció de les violències masclistes en l'àmbit municipal, comarcal i mancomunal.

Es destinarà un import total de 5.150.000 euros perquè ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis enforteixin les seves estratègies i actuacions de prevenció de les violències masclistes i puguin impulsar-ne de noves.