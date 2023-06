El Govern inicia els tràmits per tornar a regular el preu dels lloguers a Catalunya

El Govern ha iniciat el procediment per delimitar les zones de mercat residencial tensionat, on es regularà el preu dels lloguers. Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, després del Consell Executiu. Es tracta d'un tràmit necessari per poder aplicar la nova Llei estatal d'habitatge, que va entrar en vigor el 26 de maig.

L'objectiu és "desplegar el més aviat possible" la llei estatal

La norma permet limitar el preu dels lloguers en municipis determinats, sempre que hagin estat inclosos prèviament en àrees declarades com a "zones de mercat residencial tens". S'anomenen així les àrees on hi ha dificultats per accedir a un immoble i on l'oferta d'habitatge assequible és insuficient. Plaja ha indicat que l'objectiu és "desplegar el més aviat possible" la llei estatal.



A banda, el Govern també ha demanat a l'Estat recuperar l'índex de referència del preu del lloguer, que Catalunya tenia en vigor fins a l'abril del 2022, però que va tombar el Tribunal Constitucional.

"No hi ha temps per perdre, l'emergència i la necessitat d'habitatge són un dels principals problemes que hem d'afrontar com a societat", ha dit Plaja. La portaveu de l'executiu ha remarcat que "s'han perdut massa mesos" des que el TC va tombar la llei catalana per poder topar els preus del lloguer i ha assegurat que l'objectiu és que la normativa de l'Estat es pugui aplicar a Catalunya "amb la màxima celeritat possible". "Anem més tard del que voldríem perquè Catalunya va ser pionera en aquesta qüestió", ha lamentat la portaveu.

Els lloguers seran regulats i amb un topall

La nova llei estatal de l'habitatge disposa que les comunitats autònomes poden declarar, d'acord amb els criteris i procediments establerts en la seva normativa, les zones de mercat residencial tensat.



Els lloguers que es trobin en àrees de mercat tensionat seran regulats i amb un topall, siguin propietat de grans tenidors o de petits propietaris, tant per a contractes d'immobles que estiguin al mercat de lloguer com per a nous contractes. Aquests límits s'establiran, depenent de la modalitat de contracte i propietat, mitjançant la indexació a la renda anterior en vigor per als petits propietaris i mitjançant l'aplicació de l'índex de contenció de preus per als grans tenidors.