El Govern retocarà les mesures restrictives a l'àrea metropolitana de Barcelona davant la pressió dels ajuntaments

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit amb alcaldes i alcaldesses de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, afectada per les noves restriccions imposades pel Govern per fer front a l'auge de positius a la capital catalana i la resta de ciutats. Davant les crítiques del món municipal, que denuncia que s'hagin limitat activitats d'alguns sectors econòmics com els teatres, els gimnasos o els museus, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el Govern està disposat a matissar les restriccions: "No hi ha cap rebrot associat a aquests llocs, que estan seguint de manera escrupolosa les mesures de seguretat. Els brots s'estan vivint en contextos més familiars o d'àmbit social informal, com ara trobades, festes, on la gent es relaxa, es treu la mascareta i hi ha proximitat".

Aquesta tarda es constituirà un Procicat metropolità a proposta de la Generalitat per modificar les mesures aplicades a l'àrea metropolitana i coordinar el confinament. En la roda de premsa posterior a la reunió, Colau, que ha agraït la constitució d'aquest espai, ha dit que encara no està clar si serà un espai decisori amb la participació dels ajuntaments o si només servirà per transmetre informació al món municipal.

L'alcaldessa de Barcelona, com a portaveu de tots els alcaldes afectats per les mesures, també ha demanat al Govern que es facin públiques les dades de contagi del coronavirus per municipis i ha recalcat que cal reforçar el sistema de rastreig de contagis i contactes: "Tots els municipis tenim moltes informacions que acrediten que el seguiment de contagis no està funcionant, i cal millorar-lo".



Colau també ha lamentat l'ambigüitat de la Generalitat a l'hora de posar sobre la taula recomanacions i prohibicions: "La gent necessita que les institucions siguem molt clares, coherents, que ens coordinem entre nosaltres. Hi ha marge de millora pel que fa a la claredat, i la coherència, respecte ahir. I la Generalitat ens ho ha reconegut".

A més, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha insistit a pactar les restriccions per a les platges de tot el litoral metropolità per evitar "corriments de gent" d'una costa a l'altra, en cas que algunes tanquin i d'altres no. La decisió final es prendrà en la reunió d'aquesta tarda amb el Govern, també coordinant-se amb els municipis de Gavà i Castelldefels, que han quedat fora del confinament.