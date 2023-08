Nou centre de la Guàrdia Urbana de Barcelona especialitzat en violència masclista

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha inaugurat la nova seu del Servei d'Atenció a la Víctima (SAV) de Ciutat Vella, un equipament destinat a atendre de forma exclusiva a les víctimes de violència masclista. Es tracta del segon SAV de la ciutat, després que el passat mes de març s'inaugurés el servei a Nou Barris.

El nou SAV està situat a l'antiga comissaria de la Unitat Territorial de Ciutat Vella i disposa d'un espai de més de 100 m2. Les víctimes poden interposar denúncies, ser ateses per juristes especialitzats o rebre atenció psicològica. Des del passat 1 de març, en els dos serveis s'han realitzat un conjunt de 900 intervencions, 158 de les quals han acabat en denúncies.

"No hi ha cap servei com aquest, és pioner i innovador perquè posa al centre la dona", ha assegurat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una visita per les noves instal·lacions. Explica que l'objectiu no "és la denúncia", sinó fer "un tractament integral d'acolliment en un espai amable per la dona i pels fills que estan a càrrec seu" i que la víctima "sàpiga quins recursos té per defensar els seus drets".

Per això, els espais han estat adaptats amb mesures per reduir l'estrès i l'angoixa emocional, així com facilitar les declaracions de les víctimes. Gemma Alfonso, subinspectora i responsable del servei, destaca que les intervencions en aquests casos "són molt complexes", ja que la majoria de les dones "minimitzen les agressions patides i no es reconeixen com a víctimes".

El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha afegit que el SAV "ha trencat moltes barreres i murs mentals respecte a la intervenció dels policies en aquests casos". "Ara tenim una Guàrdia Urbana amb formació per vetllar aquests temes i amb eines per detectar els elements de violència masclista", ha destacat.

Formació específica i coordinació

Els 23 agents que treballen en els dos SAV han rebut una formació específica en violència masclista per atendre les víctimes d'una manera més "sensible i eficient". L'alcalde ha detallat que es tracta d'un servei "voluntari", en el qual els agents s'han format pel "compromís" en la violència masclista.

Collboni també ha remarcat la coordinació entre els diferents serveis i també la tasca dels moviments socials, que són "els que han treballat perquè això fos possible". "El servei és una conseqüència de les lluites feministes", ha ressaltat. El consistori continuarà treballant per pal·liar altres desigualtats i delictes d'odi, i ha posat el focus en les discriminacions racistes i LGTB-fòbiques, ha assegurat.