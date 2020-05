La guia definitiva sobre les mascaretes: les deu claus per al seu ús correcte

El coronavirus ha comportat l'ús quotidià de les mascaretes. Fins ara, l'ús d'aquesta protecció per part de la població era exclusiu en alguns països asiàtics. Ara, a causa de la pandèmia derivada del coronavirus, cada vegada són més els estats que adopten mesures al voltant de l'ús d'aquest material. Potser, l'absència d'un consens clar respecte a l'ús de mascaretes en l'àmbit comunitari a nivell internacional ha ocasionat els vaivens en el discurs de la seva implementació: són efectives les mascaretes davant de la Covid-19? Són necessàries? Quin tipus és més convenient? Haurien de ser obligatòries?

De moment, a l'Estat espanyol, aquesta mesura només és una recomanació, excepte per viatjar en transport públic, que és obligatori. Diversos experts en Medicina Preventiva i Salut Pública consultats per Público insisteixen en la importància d'aquesta protecció per plantar cara al coronavirus. Atenent a aquestes premisses, què hem de saber sobre les mascaretes i el seu ús?

1. Quin tipus de mascaretes hi ha?

El Ministeri de Consum distingeix tres tipus de mascaretes: higièniques, quirúrgiques i EPI. Les primeres van ser autoritzades pel Govern el mes d'abril com un complement a les mesures de distanciament físic i higiene. Solen estar fabricades per una o diverses capes de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d'un sol ús. Les quirúrgiques sí que són un producte sanitari i el seu disseny permet filtrar l'exhalació de l'aire. Les EPI són equips de protecció individual que tenen com a missió filtrar l'aire inhalat.

2. Quina mascareta és la més apropiada per a l'ús per part de la ciutadania?

Els metges especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública consultats per Público ho tenen clar: la població general sana ha d'utilitzar les màscares higièniques i quirúrgiques. Aquest últim tipus és més recomanable per a aquelles persones simptomàtiques o asimptomàtiques positives. I, en la línia del que recomana el Ministeri de Sanitat, les de tipus EPI han de ser relegades a l'ús exclusiu dels sanitaris, llevat que hi hagi prescripció mèdica pel mig. Per a la protecció dels sanitaris contra la Covid-19, es recomana l'ús de les de tipus FFP2, les mateixes que es reparteixen des d'aquest dilluns entre la població de la Comunitat de Madrid, un fet que ha provocat el rebuig dels professionals de Medicina Preventiva.



"L'ús de la FFP2 és excessiu pel car que és i l'incòmode que és portar-la", afegeix Alberto Torres, cap de servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic Universitari de l'Arrixaca de Múrcia. "El repartiment d'aquest tipus és desproporcionat per al nivell de risc existent. Les FFP2 són recomanades per als professionals. I són més complicades de posar, fet que comporta un risc afegit", postil·la Marga Mosquera, metgessa especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública.

Una treballadora prepara les mascaretes que es repartiran als ciutadans de Madrid. EFE/Fernando Villar

"Arribarem a més gent amb una mascareta amb un filtrat menor perquè és més viable", apunta Rafael Martínez, president de la Societat Andalusa de Medicina Preventiva i Salut Pública (SAMPSP). I és que, en paraules de Torres, davant la incertesa de saber fins quan estarà amb nosaltres el coronavirus o fins i tot, si arribarà a desaparèixer, el criteri per a l'ús d'aquesta protecció també ha de ser sostenible: "De què serveix que tinguem mascaretes avui i demà no tinguem. Cal buscar altres alternatives i per això, les higièniques com les de cotó o de tela són més recomanables per a la població en general a l'ésser sostenibles, barates i segures".

3. Com utilitzar una mascareta?

La manera de col·locar aquest producte també és rellevant, ja que la seva eficàcia depèn d'això. El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social estableix unes pautes al respecte. Primer, rentar-se les mans abans d'agafar la mascareta. Durant tot el temps, aquesta protecció ha de cobrir la boca, nas i barbeta, i cal evitar tocar el producte. Rebutjar-quan estigui humida i no reutilitzar tret que s'indiqui que són reutilitzables. A l'hora de treure la mascareta, cal fer-ho per la part de darrere, sense tocar la part frontal, rebutjar-en una galleda tancat i rentar-se les mans de nou.

4. Quan és obligatori el seu ús?

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha insistit en diverses ocasions en què les mascaretes són només un mitjà complementari de protecció. Fins al moment, l'ús obligatori d'aquesta protecció és exclusiu en el transport públic, una mesura que va entrar en vigor el passat 4 de maig, i que defensen els experts consultats per aquest mitjà.



Ara bé, en els últims dies, la presidenta de el Govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assenyalat que el seu gabinet contempla que les màscares "siguin d'ús obligatori en tots els espais públics i tancats". I, en aquesta línia, i segons assenyala El País, el Ministeri de Sanitat ha demanat opinió a les diferents comunitats perquè aquesta mesura passi de ser una recomanació a una obligació en els espais públics davant les sortides dels ciutadans al carrer en el marc de les fases de desescalada.

"Crec que haurien d'usar-se sempre per protegir-nos a tots", explica Alberto Torres. "També, per qüestió d'higiene i salut mental. És normal que ens agobiem quan veiem rotllanes de gent pel carrer perquè al cap i a la fi es tracta d'una malaltia de transmissió i, si no portes la mascareta, ens sentim desprotegits", afegeix. No obstant això, altres especialistes anteposen altres mesures a l'ús d'aquest material. És a dir, higiene, distanciament social i l'etiqueta respiratòria (tossir i esternudar al colze).



I els infants? El Ministeri de Consum estableix que, en cas d'usar aquest producte, els nens sans amb edats que comprenguin dels 3 als 12 anys "han d'usar mascaretes higièniques d'acord amb cada rang d'edat".

5. Què és el que recomana l'OMS? Què diu Fernando Simón sobre aquest producte?

Tant el Ministeri de Sanitat com els especialistes en Medicina Preventiva i Salut Pública apel·len als organismes internacionals a l'hora de prendre decisions sobre les mesures per a la ciutadania. En aquest context, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana l'ús d'aquest material només en malalts i els seus cuidadors, a més d'advertir que el seu ús generalitzat pot provocar escassetat per als professionals sanitaris, segons va assenyalar l'organització el passat 6 d'abril. Tanmateix, deixa en mans dels països l'adopció de mesures relatives a aquest material en funció del factor risc-benefici.



D'altra banda, el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha estat al costat del ministre de Sanitat, Salvador Illa, una de les cares més visibles durant aquesta pandèmia, a més de ser una figura clau. En diverses ocasions, en ser preguntat sobre la possible imposició de portar mascaretes, aquest metge ha alertat sobre el perill que suposaria aquesta decisió. "No tothom pot usar una mascareta. Hi ha persones amb problemes respiratoris [...], hi ha persones que poden patir crisis d'ansietat quan utilitzin les màscares, els esportistes quan surten a fer esport difícilment podran usar-les, hi ha professions que pel seu nivell d'alta activitat física poden no tenir l'opció d'utilitzar-la, amb els nens, per molt que hagi màscares infantils, no és fàcil... ", va assenyalar a finals d'abril. Si bé, Fernando Simón ha admès que és "altament recomanable" l'ús d'aquesta protecció en els espais públics, així com en l'àmbit de la feina.

6. Hem d'utilitzar diferents mascaretes per a diferents situacions? Quina necessito segons la meva situació?

"No ha de canviar el tipus de mascareta si aquesta persona és sana o no presenta símptomes. Si presenta símptomes, podeu utilitzar qualsevol quirúrgica", abunda el doctor Rafael Martínez. "L'important és portar una mascareta que impedeixi que les gotes que expulsem quan parlem, tossim o respirem, surtin i caiguin sobre altres persones", insisteix Torres.

No obstant això, altres especialistes recorden que, si hi ha distanciament social, no és necessari l'ús de mascaretes, excepte que aquesta persona sigui vulnerable per alguna malaltia. "Pots estar en una habitació amb més persones i, sempre que es respectin la distància i hagi higiene pel mig, no és necessari l'ús d'aquesta protecció", assenyala Julián Domínguez, cap de servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de l'Hospital de Ceuta.

7. Hi ha risc de desabastiment?

Els especialistes alerten el risc de desabastiment si es fa un mal ús dels recursos sanitaris. "Cal ser sensats a l'hora d'utilitzar aquests productes", opina Alberto Torres. "Gastem els diners en el que ens dona benefici i utilitat sobre la població. No perquè ens gastem més diners obtindrem majors resultats", indica Rafael Martínez.

8. Disposen els sanitaris de màscares?

I, en la línia de la pregunta anterior, la distribució d'aquest material per part de Govern espanyol i dels diferents governs autonòmics indica que els professionals sanitaris estan dotats de màscares suficients? "El problema de la manca de mascaretes, bates i guants no ha desaparegut i s'ha de contemplar", assegura Marga Mosquera.

Aquesta crisi ha evidenciat que, en realitat, "no estàvem tan preparats com pensàvem", subratlla Torres. I és que la manca de productes com guants i mascaretes va esdevenir una de les principals reivindicacions dels treballadors que tenen cura de la ciutadania durant l'emergència sanitària. De fet, Espanya és el país amb la major taxa de sanitaris contagiats al registrar 48.860 casos, sent els hospitals un dels principals focus de contagi.

Vista d'una terrassa de Santander aquest dilluns, en el primer dia de la fase 1 de la desescalada. EFE / ROMÁN G. AGUILERA

9. Què s'ha fet amb les mascaretes defectuoses?

Des de l'inici de la pandèmia, a la manca d'aquest material s'ha sumat la compra de màscares defectuoses. Han estat diverses les partides retirades en els diferents centre sanitaris de país. A Andalusia, per exemple, s'han retirat quatre lots: "Per sort, els mecanismes de detecció van ser àgils i es van retirar aviat. De manera estesa es va fer un seguiment dels sanitaris que van utilitzar aquest material", assegura Rafael Martínez. El protocol és procedir a la seva devolució al proveïdor i fer un seguiment als professionals que han fet servir aquest material defectuós, un aspecte que no ha evitat el contagi entre els sanitaris.

10. Han arribat les mascaretes per quedar-se?

Tenint en compte la trajectòria del discurs al voltant d'aquest material i davant l'actualitat vertiginosa fruit de la pandèmia, quin és el futur de les mascaretes? Opinions n'hi ha per a tots els gustos: "No crec que a Espanya arribem a un ús estès, com altres països, encara que és sorprenent com els ciutadans s'han conscienciat amb l'ús d'aquesta protecció de la nit al dia", determina Rafael Martínez.



Marga Mosquera defensa que les normes canviaran en funció de la situació, però de moment, sosté que cal utilitzar les mascaretes quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat. En aquesta línia, Julián Domínguez desitja que "imperi el seny determinat per la ciència". "És evident que si no es compleixen altres mesures s'utilitzi aquest producte, però no en tot moment, en tot lloc i en tota circumstància", emfatitza.



No obstant això, Alberto Torres confia que l'ús de les màscares sigui obligatori, al menys "quan estiguem en comunitat": "Hem tingut un país en coma durant dos mesos i ara, per una mesura tan senzilla que bloqueja la transmissió, no té sentit que no es prengui ", expressa. "És l'única manera de protegir-nos tots", conclou.