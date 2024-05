La guia judicial antiamnistia difosa pel correu del CGPJ impacta en la campanya de les europees a Catalunya

Un grup de jutges ha difós una guia contra l'amnistia a través del correu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons ha publicat La Vanguardia. Més de 5.000 jutges en actiu van rebre el dilluns 20 de maig aquest document, elaborat per la Plataforma Cívica per la Independència Judicial. La guia facilita formularis per elevar qüestions d'inconstitucionalitat o qüestions prejudicials al Tribunal Constitucional (TC) i al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per així paralitzar la llei d'amnistia, que aquest dijous s'aprova definitivament al Congrés dels Diputats.

Fa poc més d'un mes, a principis d'abril, la guia antiamnistia ja es va difondre en un xat corporatiu de jutges i va crear polèmica entre els magistrats. Però el fet que ara s'hagi difós en un correu institucional del Poder Judicial com és el del CGPJ ha provocat una allau de crítiques. Tant per part d'alguns magistrats com de diverses formacions polítiques. La notícia sobre la guia antiamnistia ha impactat en plena campanya electoral al Parlament Europeu i ha rebut dures crítiques dels candidats de Junts i de Comuns Sumar.

La primera difusió de la guia

"Les agressions de la llei d'amnistia a la separació de poders, a la seguretat jurídica i, sobretot, al principi d'igualtat són manifestes"

A l'abril, el document va ser penjat pel magistrat Jaime Lozano, membre del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa i també de la Plataforma Cívica per la Independència Judicial. En aquella època, la guia tenia 127 pàgines i ara ja en suma 201, segons el document que la plataforma té penjat al seu web. Detalla als magistrats com plantejar "qüestions d'inconstitucionalitat i prejudicials europees sobre la llei d'amnistia". De fet, la Plataforma Cívica defensa que l'informe és "un document d'ajuda i de suport per als magistrats". "El procés de tramitació no ha eliminat cap dels seus evidents vicis d'inconstitucionalitat i de contrarietat de la normativa europea sobre la salvaguarda de l'estat de dret, contra la malversació i contra el terrorisme", raona l'entitat, creada el 2010 amb l'objectiu de lluitar per la "despolitització de la justícia".

"Les agressions de la llei d'amnistia a la separació de poders, a la seguretat jurídica i, sobretot, al principi d'igualtat són manifestes", ha continuat la Plataforma Cívica per la Independència Judicial. "Encara que es dicta sobre una forma de llei, en realitat no és una disposició general, sinó un acte singular d'excepció fruit d'un pacte polític, una devolució de favors entre membres de la classe política", critica amb vehemència l'entitat.

Segons La Vanguardia diversos jutges han qüestionat l'enviament d'aquesta guia a través del servidor del CGPJ i ho han qualificat d'una iniciativa "molt greu i sense precedents". "És intolerable que se'ns intenti influir. Mai havia vist una cosa així", censuren diversos magistrats, que es mostren sorpresos que el CGPJ no hagi frenat l'enviament del document o amonestat els remitents.

Impacte en la campanya electoral de les europees

La difusió de la guia per part del CGPJ ha impactat en la campanya electoral de les eleccions europees del próxim 9 de juny. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat que és "una inducció a la prevaricació des del mateix ventre del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)". En declaracions als mitjans des de l'Aplec del Cargol, Turull ha considerat "inaudit" que el CGPJ toleri "dinàmiques com aquesta" que "conviden a prevaricar al conjunt dels jutges". "No és d'estranyar que en alguns àmbits d'Europa la justícia espanyola sigui coneguda com la Guantánamo de la justícia", ha etzibat. I el cap de llista de Junts, Toni Comín, ha reblat el missatge demanant que les properes eleccions europees serveixin "per parar els peus als jutges franquistes que boicotegen dia sí i dia també la democràcia".

Asens ha acusat aquest dissabte el Consell General del Poder Judicial d'enviar "una guia pràctica de com prevaricar amb la llei d'amnistia i sabotejar el mandat de les urnes"

També el candidat de Comuns-Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, ha acusat aquest dissabte el Consell General del Poder Judicial d'enviar "una guia pràctica de com prevaricar amb la llei d'amnistia i sabotejar el mandat de les urnes". Asens ha afirmat que es vol "sabotejar el mandat de les urnes". "Porten cinc anys amb el mandat caducat, i continuen fent ús de la cadira, el mailing i el que faci falta", ha dit.

Per la seva part, el candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, ha advertit aquest dissabte al poder judicial que un cop s'aprovi la llei d'amnistia l'haurà d'aplicar. En declaracions als mitjans des de l'Aplec del Cargol de Lleida, el socialista ha insistit que "el poder judicial haurà d'aplicar l'amnistia com aplica la resta de lleis". López ha defensat que la "victòria aclaparadora" del PSC el 12-M "avala i exemplifica" la necessitat de la mesura.

I en la part contrària, la defensa més contundent de la guia ha vingut de l'extrema dreta. El candidat de Vox a les eleccions europees, Jorge Buxadé, s'ha mostrat "encantat" que els jutges es comuniquin per defensar l'Estat de dret, i aplaudeix la guia per fer qüestions d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional o preguntes prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en referència a la llei d'amnistia: "Un jutge espanyol no ha de demanar permís al TJUE per plantejar una qüestió perjudicial", ha dit.