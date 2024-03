El 62% dels catalans està a favor de la llei d'amnistia i tres de cada quatre defensen un referèndum

Una majoria clara dels catalans està a favor de la llei d'amnistia, mentre que una de molt més rotunda -supera el 75%- defensa la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. Aquestes són algunes de les dades que apareixen al nou Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre el conflicte polític.

En concret, l'estudi que s'ha presentat aquest dijous assegura que el 62% dels catalans està a favor de l'amnistia, mentre que un 29% hi està en contra. Per partits, el suport a la normativa recentment aprovada al Congrés -i que ara mateix està al Senat- és aclaparador -de l'entorn del 90% o més- entre els votants de la CUP, ERC, Junts i Comuns i majoritari (60%) entre els del PSC, mentre que el rebuig només és clar entre els electors de la triple dreta i extrema dreta espanyolista: Vox, PP i Cs.

Més ferma és encara la majoria a què el futur de Catalunya es decideixi en un referèndum d'autodeterminació, que arriba al 76%, és a dir, més de tres quartes parts. Això no significa, però, que s'imposés el "sí" a la independència en una hipotètica votació d'aquest tipus, ja que el 42% dels catalans es proclamen partidaris del "sí" i el 51% del "no", nivell similars als registrats des de mitjans del 2022.

Així mateix, la majoria dels enquestats creu que Catalunya es quedarà amb el mateix autogovern que té en els propers 10 anys. Només un 11% de les persones enquestades percep la independència de Catalunya com a segura, molt probable o bastant probable en aquest període. I un percentatge encara més baix, un 6%, la veu factible en els propers cinc anys.

La sequera, el principal problema de Catalunya

La històrica sequera que pateix Catalunya ja es percep a les enquestes, fins al punt que juntament amb el canvi climàtic al Baròmetre apareix com el principal problema del país, citat pel 15% de les respostes. Està per davant de la insatisfacció amb la política (11%), les relacions Catalunya – Espanya (9%), l'atur i la precarietat laboral (8%) o l'accés a l'habitatge (7%).



De fet, els votants d'ERC, Junts, PSC, la CUP i En Comú Podem citen la sequera i el canvi climàtic com el principal problema que té Catalunya, mentre que per als de l'extrema dreta i la dreta espanyolista ho segueix sent les relacions Catalunya – Espanya.