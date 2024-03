El pronòstic del CEO pel 12-M: el PSC s'imposarà, ERC i Junts rivalitzen per ser segons i les majories no estan clares

El PSC parteix com a gran favorit per a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 12 de maig. Ho indiquen totes les enquestes i ho ha reforçat aquest dijous el nou Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que situa el partit de Salvador Illa al capdavant, amb un avantatge bastant clar sobre ERC i Junts, que es disputarien la segona plaça. Amb tot, el sondeig dibuixa un escenari bastant obert, ja que no assegura cap majoria que políticament garanteixi l'estabilitat del futur Govern.

Anem a pams. D'entrada, convé destacar que el treball de camp del baròmetre es va realitzar abans de la convocatòria d'avançament electoral i, per tant, sense la imminència de tenir una cita amb les urnes en poques setmanes. El Baròmetre dona al PSC entre 35 i 42 escons i entre el 25% i el 29% dels vots. Suposaria un clar avanç respecte als 33 diputats i 23% dels sufragis dels comicis de 2021, però un lleuger retrocés en relació amb l'enquesta del CEO de novembre, quan els socialistes es movien entre 39 i 45 diputats.

L'ERC de Pere Aragonès apareix en segona posició amb entre 26 i 32 representants -ara en té 33-, mentre que Junts és tercer amb una forquilla que oscil·la dels 24 als 29 -el 2021 va sumar 32-. Els de Puigdemont milloren les seves perspectives amb relació al novembre, mentre que els republicans les empitjoren i resta per veure l'efecte que té la gairebé segura confirmació que l'expresident tornarà a encapçalar la candidatura dels juntaires.

Majoria independentista en perill, però no descartada

La batalla per la quarta plaça es preveu molt ajustada, segons el CEO, ja que podrien optar-hi PP, Comuns, Vox i, fins i tot, la CUP. Tant PP com l'extrema dreta de Vox es mouen entre els 9 i els 13 diputats, mentre que els Comuns ho fan entre els 8 i els 13 i la CUP dels 7 als 10. Falta per comprovar si finalment els Comuns i Podem concorren per separat -opció més probable ara mateix- i quin efecte té això en les perspectives del partit de Jéssica Albiach. Qui segur que desapareix és Ciutadans, que molt probablement el 12 de maig signarà el seu epitafi polític en perdre els sis diputats que té ara.

Amb aquest panorama, el PSC no tindria garantida la majoria de 68 diputats ni tan sols amb un pacte amb ERC o amb Junts, opcions que políticament ara mateix apareixen com a poc probables. La majoria independentista que existeix en el Parlament des del 2012 perilla seriosament, però tampoc es pot descartar al 100%. La suma d'ERC, Junts i CUP es mou d'un mínim de 57 diputats a un màxim de 71. Dit d'una altra forma, a poc més de set setmanes per a votar, l'escenari segueix molt obert a Catalunya.

El PSC, el més votat a les europees

El CEO també preveu que el PSC sigui el partit més votat a Catalunya a les eleccions europees del 9 de juny. En concret, estima que el partit obtindria un 31-35% dels vots i quedaria per davant d'ERC amb una forquilla del 13-16% (va obtenir el 21,1% el 2019) i el PP, que pujaria fins al 12-15%. La formació que perd més seria Junts, del 28,5% del 2019 a una forquilla d'entre el 10 i el 13% dels vots. Per darrere queden els comuns (10-12%), Vox (6-8%) i CUP (2-4%).