La historiadora Rosa Lluch, filla del ministre assassinat per ETA Ernest Lluch, encapçalarà la candidatura d'En Comú Podem (ECP) al Senat a les eleccions espanyoles, segons ha anunciat l'alcaldessa i líder dels comuns a Barcelona, Ada Colau, en roda de premsa aquest diumenge al costat de membres de la candidatura per al 10N.



Lluch, que ja va tancar la llista al Congrés d'ECP a les eleccions del 2018, ha relatat que la seva implicació en aquesta candidatura va ser "simbòlica", mentre que en aquesta ocasió concorre amb el compromís de defensar els drets humans, el diàleg i la reconciliació al Senat, cambra que també aspira a reformar.



La historiadora substitueix a la candidata al Senat de les passades eleccions, Noèlia Bail, qui ha destacat que Rosa Lluch és una figura "molt necessària" en temps que requereixen solucions polítiques per a problemes.

La precarietat, el bloqueig polític i el conflicte territorial són alguns dels problemes que han portat a Lluch, segons ha explicat, a presentar-se a les eleccions amb els comuns, "l'espai que de debò pot anar al Congrés i al Senat a iniciar un procés, com a mínim, d'escolta", ha afirmat.



La candidata d'ECP al Senat ha assegurat que fins ara ha estat allunyada de la política: "La meva vida és una altra. Sóc professora d'història medieval a la Universitat de Barcelona des de fa molts anys. És un treball que m'apassiona i que de cap manera voldria deixar de fer".



"Així i tot, penso que davant la situació política actual, davant la repetició d'eleccions, davant diàlegs de sords, és necessari fer un pas endavant, és necessari implicar-se. Viure significa prendre partit", ha dit.

"Referent de diàleg"

El portaveu d'ECP al Congrés, Jaume Asens, ha assenyalat que Lluch "pot ser una palanca que faciliti aquest context d'enteniment" que consideren que cal implantar a Catalunya.



Ella és "un referent de diàleg en moments complicats, com ho va ser el seu pare", ha dit Asens, que ha explicat que va conèixer a Lluch fa dos anys en unes jornades sobre el conflicte basc, i que llavors ja li va semblar una persona audaç i intel·ligent.



Ha elogiat el seu tarannà empàtic i comprensiu: "No sé quantes persones dels que som aquí seríem capaces, com va fer ella i ha fet en altres ocasions, d'asseure's en la mateixa taula, ella que ha estat familiar d'una víctima d'ETA, amb una víctima del GAL".