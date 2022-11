Una icona del feminisme s'instal·la a Santa Coloma de Gramenet

Serà la imatge més fotografiada dels propers dies. Mafalda, l'icònic personatge del dibuixant argentí Quino s'ha instal·lat en un banc del Passeig de La Salzereda de Santa Coloma de Gramenet. És la primera escultura que es pot veure a Catalunya i la segona a l'Estat, ja que Oviedo compta amb la figura de Mafalda des del 2014. La intenció de l'Ajuntament de Santa Coloma és dotar l'espai públic de valors com la lluita feminista, la pacifista i el sentit crític.

És la primera escultura de Mafalda a Catalunya i la segona a l'Estat

"És una nena que té una visió del món lligada al sentiment de la ciutat de Santa Coloma", diu la seva alcaldessa, Núria Parlon, "és un símbol intergeneracional que vol un món millor i teníem moltes ganes que la ciutat tingués a la Mafalda". La nena amb més veu crítica no està sola. Està acompanyada de dos dels seus amics, Susanita i Manolito. Un conjunt escultòric ubicat a un lloc estratègic: un banc del Passeig de La Salzereda que a una banda té el riu Besòs i, a l'altra, l'edifici de la CIBA, el centre d'innovació destinat, principalment, a l'emprenedoria de la dona.

"Mafalda no ha envellit, està més jove, més rebel i més lluitadora que mai perquè, encara que hem avançat, vivim en una societat que no respecta els drets de les persones", assegura Maribel Cárdenas, directora de la CIBA. I només cal veure qui es fa fotografies al costat de l'escultura. Tant petits com grans fan cua per immortalitzar una imatge a prop d'una de les nenes més famoses. "És una icona compartida per tothom, molt estimada perquè genera tendresa i esperit crític", afegeix Cárdenas.

La mateixa imatge que a Buenos Aires

Mafalda va néixer l'any 1962 com un personatge de ficció, en format de tira còmica a la premsa. Creada per l'humorista gràfic Quino, la nena de sis anys preocupada per la pau mundial es va convertir en tot un símbol universal sobretot quan va fer el salt a la petita pantalla convertida en sèrie de dibuixos. Odiava la sopa i era amant dels Beatles però, sobretot, era un altaveu crític, preocupada per les injustícies i les desigualtats socials.

La nena representa un altaveu crític, preocupada per les injustícies i les desigualtats socials

El personatge de Mafalda vivia al barri de San Telmo, a Buenos Aires. I allà, a pocs metres de l'edifici on vivia el seu creador, es va inaugurar el conjunt escultòric de Mafalda, Susanita i Manolito l'any 2009. És el mateix que ha arribat a Santa Coloma de Gramenet 13 anys després.



L'autor és Pablo Irrgang, l'artista que ha elaborat l'escultura durant quatre mesos a partir del motlle que ja va utilitzar per a la figura de Buenos Aires. Ho va fer sota supervisió de Quino. "Aquest era l'acord amb ell, que participés i s'involucrés perquè les escultures fossin fidels a la imatge dels seus personatges", explica a Públic Pablo Irrgang, des de l'Argentina.

"Sempre és bonic poder compartir la imatge de Mafalda i veure el que provoca en grans i petits", afegeix l'escultor. "És impressionant que el món hagi canviat tan poc en 60 anys en alguns aspectes, lamentablement el missatge de Mafalda segueix sent molt actual i és estimulant perquè els joves rebin aquest missatge humanista i pacifista", diu Irrgang.



La de Santa Coloma és la primera escultura de Mafalda a Catalunya. Arreu de l'Estat espanyol és la segona. L'any 2014 es va inaugurar a Oviedo la figura de Mafalda, sola, després que Quino rebés el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats, coincidint amb la celebració dels 50 anys del naixement de Mafalda.

Mafalda es va perdre a l'avió

El conjunt escultòric estava previst inaugurar-se durant la celebració de la cimera iberoamericana que organitza l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que va tenir lloc la segona quinzena d'octubre. Pablo Irrgang també havia viatjat fins al municipi però un imprevist va truncar tots els plans. Mafalda es va perdre durant el viatge.



A l'aeroport de Barcelona van arribar en capses separades Manolito i Susanita però Mafalda no hi era. "L'havien donat per perduda", recorda Irrgang, "van trigar vuit dies en trobar-la". Mafalda va poder arribar a Santa Coloma però l'escultor va haver de seguir amb els seus compromisos per Europa i no es va poder esperar a la inauguració.

A Santa Coloma s'ho prenen amb humor: "Mafalda va aprofitar per donar la volta al món i viure alguna aventura defensant els drets humans", imagina Cárdenas, recordant el petit incident. Ara, després del periple per arribar a la destinació, el que espera l'Ajuntament de Santa Coloma és que l'escultura es mantingui en condicions durant molt temps. "Mafalda només podia estar al carrer, si la tinguéssim en un interior, voldria dir que no confiem en els veïns de Santa Coloma" assegura Cárdenas, "si algú la pinta, ja la netejarem!", afegeix la directora de la CIBA.