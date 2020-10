Illa no serà candidat a la Generalitat, però el PSC ja el veu com a futur líder i relleu d'Iceta

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, no serà el candidat a la Presidència de la Generalitat pel Partit Socialista de Catalunya (PSC) de cara a les pròximes eleccions. La decisió està presa i és definitiva, encara que fonts del PSOE i del PSC no oculten que s'ha parlat d'això i que la seva candidatura presentava molts al·licients.



I és que a ningú li ha passat inadvertit que el ministre de Sanitat, que ha portat les regnes de la lluita contra la pandèmia a l'Estat espanyol, en lloc de sortir desgastat per aquesta difícil tasca, s'hagi convertit en un dels polítics millor valorats a Espanya i a Catalunya.

En la majoria de les enquestes d'àmbit nacional apareix com el ministre millor valorat, fins i tot, per sobre del mateix president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. Però el que va avivar el debat sobre la seva candidatura va ser l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, de finals de juliol, que situava Illa com el segon polític català millor valorat, només per darrere del líder d'ERC, Oriol Junqueras; i superant en gairebé un punt en valoració al primer secretari del PSC i candidat a la Presidència de la Generalitat, Miquel Iceta.

Després d'aquestes enquestes, a principis d'agost, i amb la pandèmia força controlada, algunes veus van tornar a posar sobre la taula la idea d'apostar per Illa com a candidat, a la recerca d'un resultat prou important que pogués fer que ERC -el partit al qual tots els sondejos dóna com el més votat- pogués mirar a la seva esquerra i plantejar-se un acord de Govern amb els socialistes i En Comú Podem; en lloc d'amb JxCat. "Ja es veurà quan convoquin eleccions", va afirmar a Público un dels més pròxims col·laboradors del ministre pel que fa a les seves possibilitats de ser candidat.

Iceta vol seguir

No obstant això, mai va haver-hi un plantejament formal d'aquesta possibilitat, ni per part de Sanchez ni per part del PSC, ni tampoc per part d'Illa, que diu a tothom que el seu únic objectiu és estar concentrat en la seva tasca com a ministre de Sanitat.



Fa dos dies i abans de conèixer-se la data concreta de les eleccions, Iceta va resoldre la polèmica i va assegurar que "excepte terratrèmol o problema cardíac agut, seré candidat", i no va dubtar en qualificar com un error que Illa fos el proposat. "Faríem un mal negoci el Govern i Espanya si el perdéssim (com a ministre de Sanitat)", va dir.

Però també el mateix Illa fa dies que assegura que no està en els seus plans ser candidat, i qualifica a Iceta com "el millor líder del PSC i candidat a la Generalitat", insisteix.



En tot cas, el que a ningú se li escapa és que a mitjà termini Illa està destinat a tornar a la política catalana i, previsiblement, per liderar el PSC. Iceta continua tenint intenció de tornar a presentar-se al càrrec de primer secretari en el pròxim Congrés, però això ja es decidirà un cop passin les eleccions.