El  ple del Parlament amb la intervenció de Torra per aquest dimecres, pendent de si es publica el cessament al BOE

La Junta de Portaveus ha acordat celebrar un ple específic aquest dimecres a la tarda amb la presència del president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra. La iniciativa, proposada per JxCat i ERC, ja ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament. Però la sessió plenària no es convocarà oficialment fins que no s'hagi publicat l'ordre de cessament de Torra al Boletín Oficial del Estado (BOE) i al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat). També a l'espera d'aquesta publicació, falta definir si finalment es faran preguntes orals al president en el marc de les sessions de control al Govern.

Mentrestant, l'Executiu estatal està estudiant si legalment és "imprescindible i necessari" que el BOE publiqui el cessament de Quim Torra com a president de la Generalitat. Així ho ha dit la portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Montero ha concretat que la qüestió està en mans de l'Advocacia de l'Estat. Davant d'aquesta inaccció, la diputada de JxCat al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha afirmat que és "paradoxal que els que presumeixen de complir la llei, no ho facin amb el que és preceptiu".

En aquest sentit, el Govern s'ha dirigit a l'Executiu espanyol per demanar-li la previsió de la publicació del cessament, ja que, segons un informe jurídic de la Generalitat, és el pas previ perquè l'executiu pugui impulsar un decret de substitució. El Parlament també està pendent del BOE per convocar per a demà a la tarda un ple específic amb la compareixença de Torra.

Segons fonts parlamentàries, en aquest ple està previst que s'hi debatin propostes de resolució. La sessió s'ha acordat després que la Mesa ja hagués admès a tràmit la petició -presentada per JxCat i ERC- amb els vots en contra de Cs i PSC. Segons el Reglament del Parlament, el president de la cambra ha de convocar la sessió si una quarta part dels diputats o un conjunt de grups parlamentaris que representi com a mínim una cinquena part dels diputats demana un debat sobre l'acció política i de govern.

Si el ple se celebra finalment, tots els partits -inclosos PP i Ciutadans- han confirmat la seva assistència menys el PSC, que no s'han negat a participar-hi. "És un pas més en la degradació institucional", ha considerat el president del grup parlamentari, Miquel Iceta. Els populars han afirmat que la seva participació se sentirà "la veu dels catalans que defensen la llei i la democràcia" però no voltaran propostes de resolució sobre un "inhabilitat per la justícia". Ciutadans, en canvi, està valorant si vota les propostes.

Per la seva part, la CUP-CC ha emmarcat el ple sobre la inhabilitació de Torra en la "dinàmica" seguida per l'independentisme davant cada "acció repressiva de l'Estat". La diputada Maria Sirvent ha demanat a JxCat i ERC que deixin els "interessos partidistes" i ha reclamat "una resposta antirepressiva unitària" davant la inhabilitació de Quim Torra. En una roda de premsa al Parlament, ha criticat que la resposta del Govern fins ara ha estat "seguir els informes jurídics" i que, per tant, "manca una resposta unitària".

Torra podrà assistir al ple com a convidat, acollint-se a l'article 201.2 del Reglament del Parlament, que explicita que es pot convidar a comparèixer i intervenir al ple "personalitats rellevants per llur significació institucional, política, social, científica o cultural".