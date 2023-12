Infermeres de Catalunya mantindrà la vaga durant les festes de Nadal

Les protestes de les infermeres no s'aturen. El sindicat convocant, Infermeres de Catalunya, afirma que no aixecarà la vaga indefinida pel tercer conveni de l'Intitut Català de Salut (ICS) que va començar el 12 de desembre, ara fa 10 dies, i que la continuaran "durant totes les festes de Nadal". En un comunicat enviat aquest divendres, el sindicat acusa el conseller de Salut, Manel Balcells, i el Govern d'haver-se enrocat en una posició "d'orgull i menyspreu cap a les infermeres".

El sindicat havia estat convocat a una reunió aquest dijous amb el sotsdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut) i la directora de Cures per trobar solucions a la situació del col·lectiu, però no hi van arribar a entrar perquè els van dir que "no pactarien res amb els representants d'un sindicat minoritari", segons expliquen en el comunicat.

A més, el sindicat va rebutjar la proposta que els van fer, que consistiria a elaborar un manifest amb el suport de col·legis professionals i societats científiques per desconvocar la vaga. Infermeres de Catalunya considera que aquest tipus de documents "no garanteix cap compromís per part del Govern" i reclama "acords vinculants".

"Menysteniment" a les portes de Nadal

Aquest sindicat afirma que "la no reunió de dijous ha estat la darrera mostra de menyspreu i falta de respecte" del conseller "cap a la ciutadania i les infermeres" i veu "menysteniment" a les portes de Nadal, amb un augment de la pressió assistencial. "Les infermeres no doblarem torns aquestes festes i seguirem mobilitzant-nos perquè la ciutadania sàpiga que ja no podem més", assenyalen.

Infermeres de Catalunya conclou que "la responsabilitat està en mans del Govern" i l'insta a "demostrar el compromís amb el benestar de la salut de la població catalana i les infermeres".

Ja fa 10 dies que centenars d'infermeres van iniciar una onada de mobilitzacions al carrer, la última, aquest divendres. En termes generals, la protesta sorgeix del malestar pel tercer conveni de l'ICS, signat per la majoria de sindicats amb representació a la mesa, però també d'altres qüestions, com "la manca de reconeixement social i laboral" del cos d'infermera.