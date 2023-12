Nou model d'atenció pediàtrica: 79 equips de professionals a un màxim de 30 minuts dels infants

El Departament de Salut desplegarà al llarg del 2024 un nou model d'atenció pediàtrica basat en 79 equips territorials (ETAP) que tindran direcció pròpia i pressupost específic. S'ubicaran dins dels centres d'atenció primària (CAP) o en altres espais: els desplaçaments per arribar-hi no han de superar els 30 minuts amb mitjans de transport habitual. És a dir, el model es desplegarà en isocrones que no superin la mitja hora, tenint en compte les característiques del territori.

Estaran formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermeres pediàtriques, no necessàriament amb la mateixa proporció. També formaran part dels ETAP altres professionals, com treballadors socials sanitaris, odontòlegs, auxiliars de cures infermeres (TCAI) i administratius sanitaris. Si la situació ho requereix, metges de família i infermeres amb expertesa en pediatria podran formar part dels equips, d'acord amb el marc normatiu i competencial.

"Tots els infants i adolescents tindran un pediatre i una infermera pediàtrica de referència", ha destacat la responsable d'Atenció Pediàtrica de Salut, Gemma Ricós, que ha detallat el nou model aquest dilluns. Per determinar el nombre de professionals, també es tindran en compte les característiques de cada territori, d'acord amb criteris de dispersió geogràfica o de vulnerabilitat socioeconòmica, entre altres, ha afegit.

Cada equip tindrà assignat entre 5.000 i 25.000 infants i joves. Actualment, ja hi ha 25 equips en funcionament i, a finals del 2024, s'hauran d'haver desplegat els 79. Tot i disposar de pressupost específic per a cada grup, el desplegament del model no va acompanyat d'una partida extraordinària.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha afirmat que el model que desplegaran en els propers dotze mesos és "absolutament necessari" per "garantir la qualitat" en l'atenció pediàtrica a Catalunya, que té 374 equips de primària (EAP). Balcells ha reconegut que avui dia "no hi ha una equitat a tot el territori" en l'atenció pediàtrica i també ha constatat "cert desconfort" per la falta de pediatres.

Atenció pediàtrica al 061

L'altra gran novetat per completar el nou model d'atenció pediàtrica en els casos d'urgència és que el 061 Salut Respon incorporarà a partir del juny un servei de pediatria per oferir resposta especialitzada a les famílies. Actualment, ja hi ha un pediatre intensivista per a infants greus o crítics atesos al CAP, que dona suport telemàtic als professionals i els assessora.

A partir del juny de l'any que ve, el 061 s'ampliarà amb la figura del pediatre especialista en atenció primària i urgències per a pacients que no són greus ni crítics amb atenció no presencial. El SEM rep cada dia prop de 500 consultes pediàtriques, segons dades del 2022.

Salut defensa el model

Entitats socials i veïnals alerten que el nou model es basa en la "concentració" i "deixa sense assistència de proximitat" milers d'infants. Balcells ha insistit que el model és molt complet i "garantista pel que fa a la qualitat i l'equitat, sense menysprear la proximitat". Davant les crítiques o reticències, ha demanat que "se'l llegeixin bé" i esperin que es desplegui. "Tots els pares, mares i avis volen que els infants estiguin ben atesos, no que estiguin atesos i prou", ha reblat.