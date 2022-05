Un informe denuncia la complicitat d'Espanya mitjançant Airbus en els crims de guerra de l'Aràbia Saudita al Iemen

La indústria armamentística espanyola té el seu paper a la guerra del Iemen. Els atacs llançats des de l'aire pel règim saudita s'han cobrat milers de vides i han enfonsat aquest empobrit país en una autèntica catàstrofe humanitària. Mentre les bombes queien, diverses empreses amb seu també al territori espanyol van fer milionàries vendes a les Forces Armades de l'Aràbia Saudita i dels Emirats Àrabs Units (EAU), màxims responsables d'aquestes matances.



En un informe conjunt, Amnistia Internacional (AI), el Centre Delàs d'Estudis per a la Pau i el Centre Europeu pels Drets Constitucionals i Humans (ECCHR, per les sigles en anglès) han tornat a posar sobre la taula les vinculacions entre el negoci armamentístic i aquests crims sense investigar.

En aquest document, els organismes adverteixen que "els materials militars d'origen europeu constitueixen una part important del material disponible de les forces aèries dels EAU i de l'Aràbia Saudita. Aquests materials inclouen aeronaus de combat, així com parts i components de les mateixes, míssils, coets i bombes que van instal·lades a les aeronaus de combat, així com aeronaus de reabastiment".



Aquí entra en joc Airbus. "Tenint en compte la composició de les respectives flotes aèries de l'Aràbia Saudita i els EAU, en particular el avió de combat Eurofighter Typhoon i l'avió de reabastiment A330 MRTT són de gran rellevància", destaquen.

"L'equipament militar espanyol és essencial per a tots dosavions i una altra sèrie de béns militars utilitzats" per la coalició que encapçalen els dos règims absolutistes

avions i una altra sèrie de béns militars utilitzats" per la coalició que encapçalen els dos règims absolutistes. Segons descriuen les organitzacions de drets humans, algunes parts de l'avió Eurofighter es fabriquen a les instal·lacions d'Airbus a Illescas i Getafe. Posteriorment "són lliurades a BAE Systems al Regne Unit i, d'allà, són exportades al Regne de l'Aràbia Saudita".

Quin paper han tingut aquests avions militars en els atacs? La resposta no resulta fútil, ja que tant l'Aràbia Saudita com els Emirats s'exposen a la possible comissió de crims de guerra pels bombardejos realitzats des d'aquestes naus.

En el document, els organismes destaquen que des de l'inici del conflicte el març del 2015 "s'ha fet entrega d'aeronaus de reabastiment en vol A330-MRTT així com peces de la mateixa a l'Aràbia Saudita". De la mateixa manera, hi ha informacions públiques que indiquen que algunes de les aeronaus A330 MRTT eren "sotmeses a tasques de manteniment a Espanya”.



El cercle no s'acaba aquí. "Diverses fonts d'informació, incloent fonts governamentals, declaracions d'individus i publicacions a xarxes socials han confirmat l'ús d'aeronaus Eurofighter Typhoon als bombardejos aeris duts a terme per la coalició al Iemen des del març del 2015", conclou l'informe.

Els seus promotors afegeixen que "fonts de Defence News també confirmen que tant l'Aràbia Saudita com els Emirats Àrabs Units han fet servir l'aeronau de reabastiment A330 MRTT fabricada per Airbus en la seva campanya aèria al Iemen, de manera general i específicament en el marc de l'operació Tempesta Decisiva", nom sota el qual s'han desenvolupat els atacs.



En un altre apartat del document assenyalen que, si bé resulta extremadament complicat identificar les operacions concretes en què podrien haver estat emprats els avions, a causa de "la presència important d'aeronaus Eurofighter a les flotes aèries de la coalició i la seva capacitat de portar diferents tipus de munició, és molt probable que s'hagin usat aeronaus com l'Eurofighter Typhoon en molts dels bombardejos de la coalició”.

"El paper clau de l'empresa espanyola Airbus i del Govern espanyol en la fabricació, l'exportació i el manteniment de l'avió de combat Eurofighter"

En aquesta línia el document posa de manifest "el paper clau de l'empresa espanyola Airbus i del Govern espanyol en la fabricació, l'exportació i el manteniment de l'avió de combat Eurofighter". Però no només Airbus. Les organitzacions de drets humans a càrrec de l'estudi incideixen en un terreny habitualment opac a causa de l'escassetat d'informació oficial: "com les armes espanyoles alimenten el conflicte al Iemen".



Entre el 2015 i el primer semestre del 2021 –últim període sobre el qual hi ha dades oficials–, les exportacions d'armes a l'Aràbia Saudita i als Emirats Àrabs Units van assolir un valor de 1.306.980.202 euros i 311.219.441 euros, respectivament.

Aquestes operacions van ser autoritzades prèviament per la Junta Interministerial encarregada de concedir les llicències d'exportació d'armament. Per norma general, el Govern espanyol assegura que aquests negocis amb les Forces Armades dels dos països no impliquen cap vulneració del Tractat de Comerç d'Armes rubricat per Espanya, segons el qual els seus signants no poden vendre armes als Estats involucrats en guerres.

De la mateixa manera, l'Executiu espanyol es nega a aportar les actes de la Junta Interministerial, al·legant que aquesta informació és secreta. Raó no n'hi falta: el 1987, el Govern de Felipe González va aprofitar la Llei de Secrets Oficials de la dictadura franquista per cobrir aquestes exportacions d'absoluta opacitat. Poc abans, el mateix govern de González havia estat involucrat en la venda de material militar a la dictadura xilena d'Augusto Pinochet.



Aquest secretisme oficial impedeix conèixer els arguments que faservir la Junta Interministerial a l'hora de concedir aquestes autoritzacions. Durant els últims mesos, el Govern va assegurar en diferents respostes parlamentàries que ni l'Aràbia Saudita ni els Emirats estan sotmesos a això, per la qual cosa aquestes operacions són, des d'aquest punt de vista, legítimes.

Responsabilitat empresarial

"Les empreses són responsables, en virtut de les normes internacionals, d'evitar causar o contribuir a impactes adversos sobre els drets humans que estiguin directament relacionats amb les seves operacions"

Al seu informe, les organitzacions de drets humans assenyalen que "una sol·licitud d'accés a informació realitzada pel Centre Delàs el 17 de juliol de 2019 al Ministeri d'Indústria i Comerç per obtenir accés a les llicències d'exportació de peces Tornado va ser denegada el 26 de juliol del 2019, amb l'afirmació que tota la informació relativa a les llicències estava emparada per la Llei de Secrets Oficials de 1968".



"Airbus s'està beneficiant del flux continu de llicències d'armes atorgades pel Govern espanyol per a la coalició, i ha de rendir comptes. Les empreses són responsables, en virtut de les normes internacionals, d'evitar causar o contribuir a impactes adversos sobre els drets humans que estiguin directament relacionats amb les seves operacions", sosté Jordi Calvo, portaveu del Centre Delàs d'Estudis per a la Pau.

A parer seu, "és vergonyós que el Govern espanyol adopti la política de l'estruç, segueixi concedint llicències d'exportació d'armes a la coalició encapçalada pels saudites i els emiratians, i s'escudi en la Llei de Secrets Oficials de l'època franquista per negar fins i tot l'accés a dades concretes d'aquestes exportacions".



Airbus és un grup industrial participat per França, Alemanya i Espanya. Els estats francès i alemany tenen majoria al capital; l'Estat espanyol controla un 4,1% a través de la SEPI. Del grup, que té quatre plantes a Espanya (Toledo, Getafe, Cadis i Sevilla), en forma part l'antiga CASA (Construccions Aeronàutiques SA).

"Complicitat"

"El material militar espanyol és essencial tant per a les aeronaus com per a una altra sèrie de béns militars utilitzats per la coalició encapçalada pels saudites i emiratians que ha comès atrocitats al Iemen. Això planteja seriosos dubtes sobre la possible complicitat del Govern espanyol en la comissió de crims internacionals al Iemen", afirma per la seva banda Alberto Estévez, portaveu d'Amnistia Internacional. "El Govern espanyol ha de posar fi a aquestes transferències d'armes que violen el dret internacional", va afegir.



En aquesta línia, les organitzacions han demanat a l'Executiu espanyol encapçalat per Pedro Sánchez que "dugui a terme una investigació independent, amb la participació de persones expertes de reconegut prestigi al camp del dret internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari" a efectes d'aclarir "l'ús d'aeronaus de reabastiment A330 MRTT i aeronaus de combat Eurofighter Typhoon per part de la coalició".

Plantegen a més "la suspensió de llicències per a les tasques de manteniment, formació i altres serveis associats per a les aeronaus de reabastiment A330 MRTT, i la suspensió de tota llicència d'exportació de parts, peces de recanvi i components per a l'Eurofighter Typhoon".

Crida a la CPI

Les ONG han reiterat a més la seva crida a la Cort Penal Internacional (CPI) perquè "investigui la possible responsabilitat penal d'alts càrrecs d'empreses i governs europeus per subministrar armes utilitzades per membres de la coalició encapçalada per l'Aràbia Saudita i els EAU en possibles crims de guerra al Iemen".



El desembre del 2019, diverses organitzacions de drets humans –entre elles ECCHR, AI i el Centre Delàs– van presentar una comunicació a la CPI per demanar que investigués aquestes responsabilitats. La Fiscalia de l'Haia no ha adoptat encara cap mena de decisió sobre això.