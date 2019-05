Dos interns del CIE de Barcelona denuncien haver rebut una pallissa per part d'agents de la Policia Nacional

Nou cas de presumpte abús policial al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE). Dos interns han denunciat haver rebut una pallissa per part d'agents de la Policia Nacional. Segons un comunicat conjunt de la plataforma Tanquem els CIEs, el Centre Irídia i fundació Bayt al-Thaqafa, en la denúncia els interns relaten com, van ser arraconats en una cantandoada del menjador del centre enmig d'una discussió, i van rebre impactes de porra sense previ avís: “Em trobava d'esquena a la resta de les persones que hi havia al menjador. Vaig notar forts cops de porra a l’esquena, concretament en la zona de les costelles. De sobte, vaig notar també un fort cop al crani, a la part esquerra del cap”.



A la denúncia, un dels interns explica que, en girar-se per protegir-se, va poder veure que els cops provenien dels impactes de porra d’entre quatre i cinc agents de la Policia Nacional que estaven al menjador vigilant-los. “Quan em trobava de cara a aquests agents, vaig tornar a rebre un cop al pectoral, un altre al bíceps del braç esquerre, i un cop a la part dreta del front i un fort cop a l’ull esquerre”, explica. L’altre intern també diu haver rebut “forts cops al pit, a la mà esquerra, a la mà dreta i a l’esquena, a la zona de les lumbars”.

Moments després de l’actuació policial, la resta d'interns de la sala van assenyalar l’agent que havia colpejat el principal agredit al cap. Segons explica la denúncia a la que ha pogut tenir accés Públic, en veure’s assenyalat, l’agent “va treure’s la banda davantera en la qual figurava el seu número TIP [identificació policial]”. La resta de policies també haurien fet una maniobra de distracció en “un joc d’intercanvi de gorres” davant una actuació “absolutament desproporcionada i del tot injustificada”.



Els dos denunciants van ser avaluats pels serveis mèdics del CIE per les “lesions lleus” que van patir a causa de l’actuació policial. Tot i explicitar que havien estat produïdes pels cops de porra, l’advocada del Centre Irídia Laura Curell assegura que els informes no ho recullen.

Denúncia desestimada "per falta de proves"

La jutgessa d’instrucció ha arxivat la denúncia sense obrir una investigació sobre el cas basant-se en els dos comunicats mèdics recollits per la institució. “No ha donat valor a la denúncia, més enllà dels informes entregats pel CIE. No s’ha obert investigació per corroborar si els informes aboquen a la realitat”, denuncia Curell, qui considera que el tribunal hauria de considerar la "pressió" amb la qual treballen els serveis sanitaris dins el CIE i obrir diligències per verificar la prova.



El Centre Irídia, la campanya Tanquem els CIEs i la fundació Bayt al-Thaqafa denuncien que “no es tracta d’un cas aïllat” i que, tot i això, no s'ha iniciat “cap procés d’investigació ni cap pas per al tancament d’aquests centres”.



En el marc de la denúncia, Irídia havia demanat mesures cautelars com la custòdia de les càmeres de vigilància, la identificació dels agents implicats i la suspensió de les ordres d’expulsió de les persones que formen part del procés judicial: “Si es vol un procés amb totes les garanties, s’hauria d’assegurar que les persones poguessin declarar, com a mínim, i que no siguin expulsades del país abans”. L’advocada, a més, es mostra preocupada per la falta d’accés a les càmeres de seguretat, que només tenen l’obligació de guardar les imatges durant 15 dies.



Tot i que els interns implicats en la denúncia presenten ferides lleus, Curell afegeix que l'episodi els ha causat una situació d'"angoixa": "Suposa una situació d'estrès el saber que t'estàs enfrontant amb la policia quan s'està en un procés d'expulsió. No tenen documentació, estan privats de llibertat i és molt complicat que puguin defensar els seus drets".