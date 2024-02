Investigadors catalans desenvolupen una eina per predir l'evolució dels pacients amb esclerosi múltiple

L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune que destrueix la coberta protectora de les cèl·lules nervioses del cervell, del nervi òptic i de la medul·la espinal. No té curació i provoca incapacitat a les persones que la pateixen. A Catalunya la prevalença se situa en123 casos per cada 100.000 habitants.

Ara, investigadors coordinats per l'Hospital del Mar de Barcelona han desenvolupat una eina basada en intel·ligència artificial per predir quina serà l'evolució dels pacients amb esclerosi múltiple. Un fet de gran importància si es té en compte que es tracta d'una patologia que afecta sobretot a persones de menys de 40 anys, amb una supervivència d'uns 30 anys.

L'estudi l'ha coordinat el director del programa de Neurociències i cap del servei de Neurologia de l'Hospital del Mar, Pablo Villoslada, i s'ha publicat a la revista Journal of Neurology. En ell hi ha participat també l'Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat Charité de Berlín, l'Hospital Policlínic Sant Martino de Gènova i l'Hospital Universitari d'Oslo.

Predir millor el tractament

Per arribar a aquesta eina s'ha fet el seguiment durant dos anys de més de 300 pacients amb esclerosi múltiple i un centenar de persones lliures de malaltia. En el període estudiat es va analitzar el seu estat de forma exhaustiva. Així, se'ls va avaluar a partir de diverses escales clíniques i cognitives, així com amb proves d'imatge. També se'ls va fer una completa anàlisi tant de la seva genètica com de les proteïnes i de les cèl·lules inflamatòries presents a la seva sang.

L'eina va assolir uns elevats nivells de precisió, sobretot pel que fa als pacients que patiran canvis en el seu estat i en els que hauran de canviar de tractament per d'altres més eficaços. Villoslada ha apuntat que el treball indica que a través d'un estudi detallat dels pacients i fent sevir les eines d'IA es pot perfilar quins pacients seran més actius i, per tant, aconsellar-los tractaments que poden tenir més efectes secundaris però que poden ser més efectius en el control de la malaltia.

Tot i que encara no es pot utilitzar a la pràctica clínica, els resultats obtinguts en el desenvolupament d'aquest instrument predictiu poden permetre als equips que fan el seguiment de les persones amb esclerosi múltiple "disposar d'informació per poder decidir i escollir el millor tractament", apunta Villoslada.