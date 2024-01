Investigadors catalans identifiquen un nou fàrmac que pot superar la resistència a degradadors de proteïnes

Un estudi dirigit per investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) ha identificat un medicament que pot eliminar selectivament les cèl·lules resistents a medicaments innovadors. Els degradadors de proteïnes són prometedors per abordar malalties que abans es consideraven intractables.

Es tracta d'un enfocament innovador en el descobriment de fàrmacs i a diferència dels medicaments tradicionals, que bloquegen funcions proteiques específiques, alteren el procés de degradació natural de les cèl·lules perquè puguin eliminar les proteïnes que són rellevants per a la malaltia. Tot i això, la resistència a aquests degradadors continua sent una qüestió sense resoldre.

L'estudi, dirigit per la doctora Cristina Mayor-Ruiz i el doctor Antoni Riera, ha aconseguit avenços significatius en la comprensió i lluita contra la resistència a aquests innovadors fàrmacs. Aquesta resistència és per exemple un obstacle important per al tractament del càncer.

A mesura que les cèl·lules canceroses es reprodueixen ràpidament, amb el temps, poden adaptar-se i esdevenir resistents als medicaments, cosa que fa que els tractaments siguin ineficaços. Aquesta qüestió és especialment problemàtica amb els degradadors de proteïnes, que, tot i ser molt prometedors, també són susceptibles a la resistència.

En el nou estudi, els investigadors van abordar aquesta qüestió mitjançant l'ús del model cel·lular més resistent als degradadors de proteïnes conegut fins ara. L'objectiu era trobar un fàrmac amb capacitat d'atacar i eliminar de manera específica aquestes cèl·lules resistents. Finalment, l'equip va identificar un medicament anomenat RBS-10, que pot eliminar selectivament les cèl·lules resistents.

El doctor Riera ha apuntat que és fonamental entendre els mecanismes de resistència i ha afegit que els medicaments en etapes preclíniques i clíniques que funcionen com ho fa RBS-10 "poden ser clau per abordar la resistència als degradador de proteïnes en entorns clínics".