Investiguen l'ACA per reduir els cabals ecològics de la Muga, el Ter i el Llobregat

La Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona ha obert diligències d'investigació sobre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per les reduccions dels cabals ecològics que la Generalitat va aplicar als rius Muga, Ter i Llobregat. La notícia coincideix amb la decisió de no reduir novament el cabal d'emergència del Ter a 600 litres per segon, tal com estava previst.

La Federació d'Ecologistes de Catalunya (EdC) havia denunciat davant d'aquesta Fiscalia el director de l'ACA, Samuel Reyes, com a responsable de les justificacions tècniques que van servir al Govern per aprovar l'acord de principis d'any que reduïa el cabal. Ecologistes va considerar que aquesta decisió podia suposar un delicte contra el medi ambient.

En concret, el Govern va aprovar el 16 de gener un acord que reduïa els cabals d'emergència dels tres riu. Els responsables d'EdC van alertar llavors que la proposta suposava reduir en un 92% de mitjana els cabals de manteniment aprovats i asseguraven que això podia causar importants afeccions ambientals i sobre la qualitat de l'aigua. A més, calculaven que en els trams afectats hi ha 48 espècies en perill d'extinció.

Ja en el seu moment, els ecologistes van recordar que la directiva d'aigües vigent considera "prioritaris" els cabals ecològics sobre la resta d'usos. Lamentaven que en els diferents cicles de planificació i especialment en els plans de sequera "es prioritzin els usos per davant dels cabals ecològics". Els Estats estan obligats a aplicar tots els plans i reduccions previstos abans d'actuar sobre els rius, van afegir.

La Generalitat no reduirà més el cabal del Ter

Precisament aquest dimarts també hem conegut que la Generalitat no reduirà a curt termini el cabal d'emergència del Ter a 600 litres per segon (l/s), arran de les pluges i les nevades del març. D'ençà que al febrer el Govern va decretar l'emergència per sequera no s'ha arribat mai a aquest topall, perquè l'aigua que es desembassa s'ha anat reduint esgraonadament: actualment se n'alliberen 1.000 l/s.

La Generalitat havia acordat aquesta reducció precisament amb l'entrada a fase d'emergència del sistema Ter-Llobregat arran de la sequera. A banda de les crítiques dels ecologistes, aquest dissabte passat també es va celebrar una manifestació a la ciutat de Girona reclamant que se'n mantingués el cabal ecològic.

En paral·lel, l'ACA ja ha dut a terme 40 avingudes puntuals -hidropuntes- entre el Ter i la Muga, unes operacions que es fan dos cops per setmana durant sis hores. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, subratlla que s'han intensificat els controls als punts on els rius pateixen més per evitar "danys irreversibles" a l'ecosistema.